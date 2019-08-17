ВСУ пообещали вознаграждение за сбитые беспилотники ОБСЕ в Донбассе

Луганск, 17 августа. Командующий оперативно-тактической группировкой (ОТГ) «Север» ВС Украины Олег Микац пообещал денежное вознаграждение за каждый сбитый беспилотник Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Донбассе. Об этом заявил представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

Ранее в пресс-службе СММ ОБСЕ сообщили, что беспилотник мониторинговой миссии попал под обстрел в Донбассе. Инцидент произошел неподалеку от подконтрольного Киеву населенного пункта Золотое-4.

По данным Народной милиции ЛНР, украинские силовики пытаются скрыть вооружение и технику, которую размещают у линии соприкосновения.

«13 августа командующий так называемой ОТГ «Север» Микац установил денежное вознаграждение за каждый сбитый БПЛА», — цитирует слова Ивана Филипоненко РИА Новости.

Он добавил, что, по данным ЛНР, 14 августа киевские силовики сбили БПЛА наблюдателей в районе Счастья. 15 августа беспилотник попал под обстрел в районе Золотого-4. По словам Филипоненко, такими действиями украинские военные показывают пренебрежение к минским соглашениями и демонстрируют неуважение к миссии ОБСЕ.

Напомним, гражданская война на Украине началась в 2014 году. Донбасс не согласился с новым руководством страны, которое пришло к власти после госпереворота в Киеве. В ответ на это ВСУ начали так называемую «антитеррористическую операцию», позднее переименованную в «Операцию объединенных сил», против ДНР и ЛНР. По информации ООН, жертвами вооруженной операции киевских силовиков стали более 10 тысяч человек.