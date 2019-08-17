Дороги в столице Катара покрасят в голубой цвет

Доха, 17 августа. Дороги в Катаре окрасят в голубой цвет в рамках эксперимента, цель которого заключается в том, чтобы уменьшить температуру асфальта.

Как пишет катарская газета «Ар-Райя» со ссылкой на инженера Саада аль-Досери, соответствующие работы уже начали проводить управление по проведению общественных работ Катара совместно с японской компанией. По словам эксперта, температура темного асфальта на 20 градусов выше, чем фактическая температура. Это связано с тем, что черный цвет притягивает и излучает тепло.

«Поэтому решено покрасить отдельные улицы в голубой цвет, чтобы уменьшить температуру асфальта на 15–20 градусов», — объяснил Саад аль-Досери.

Планируется, что дороги голубого цвета появятся на улице имени Абдаллы бен Джасема. Там почти нет зеленых насаждений, а летом воздух прогревается до плюс 50 градусов. По словам инженера, следить за изменениями температуры окрашенных дорог будут в течение полутора лет.