Эксперт назвал три самых доходных альтернативы рублевым депозитам

Москва, 17 августа. Покупка недвижимости является самым популярным способом сбережения средств в России, сказал финансовый аналитик Тимур Нигматуллин.

Интерес россиян к недвижимости опережает банковские вклады. По данным ВЦИОМ, 50% россиян предпочитают депозиты другим видам банковских вкладов, но ситуация меняется.

Финансово грамотное население пользуется альтернативными способами сохранения средств. По мнению кандидата экономических наук Михаила Беляева, депозиты считаются консервативным финансовым инструментом.

Эксперт назвал три альтернативных вклада, среди них ОФЗ, паевые инвестиционные фонды. Доходность по ним выше, чем по депозитам. И третья доходная альтернатива — это индивидуальные инвестиционные счета.

Беляев добавил, что последний инструмент требует большей квалификации. Но при работе с брокерами риски снижаются. Он считает, что простые россияне являются неквалифированнными инвесторами, им нужна профессиональная помощь.

Но рынок вкладов активно растет и повышается уровень финансовой грамотности населения, пишет издание «Экономика сегодня».