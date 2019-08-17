Археологи обнаружили загадочный саркофаг в Крыму

Симферополь, 17 августа. Загадочный пустой саркофаг нашли на раскопах античного города Мирмекий, расположенного в Керчи. Об этом сообщил начальник Мирмекийской экспедиции Государственного Эрмитажа Александр Бутягин.

По его словам, уникальность необычного погребения состоит в том, что могила «не выложена из плит, как это часто встречается, а вырезана в цельном куске камня».

«Это настоящий маленький каменный саркофаг, что необычно для такого раннего времени», — цитирует РИА Новости Бутягина.

Он заметил, что небольшие размеры каменного ящика могут свидетельствовать о том, что в нем был захоронен младенец. Однако археологи ничего внутри не обнаружили, хотя каменная плита, которая перекрывала могилу, осталась непотревоженной.

«Возможно, сюда был высыпан прах умершего после кремации или пустое захоронение было сделано в память человека, умершего на чужбине», — предположил эксперт.

Саркофаг датируется второй половиной VI века до нашей эры, резюмировал Бутягин.

В начале августа сообщалось, что археологи начали процесс реставрации позолоченного саркофага Тутанхамона. Работы проводятся в мастерских нового Египетского музея у пирамид Гизы. Отмечается, что саркофаг был доставлен в Каир впервые за 97 лет с момента обнаружения гробницы археологом Говардом Картером.