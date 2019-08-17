Главные новости 17 августа

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий субботы, 17 августа.

Вадим Лукашевич рассказал, что проводивший расследование по делу MH17 эксперт не имеет никакого отношения к авиации. Заявления эксперта по делу MH17 назвали «бредом сивой кобылы».

В Лос-Анджелесе скончался брат Джейн Фонды и отец Бриджит Фонда актер Питер Фонда. Скончался актер из фильма «Беспечный ездок» Питер Фонда.

Трагедия произошла в ночь на субботу в отеле «Токио Стар». Восемь человек погибли при пожаре в гостинице в Одессе.

Ксения Собчак показала поклонникам снимок в Instagram. На первый взгляд кажется, что на звезде нет нижнего белья. Собчак показала поклонникам фото с «невидимым» нижним бельем.

Стрингерам ФАН удалось пообщаться с несколькими центральноафриканцами, которым съемочная группа CNN заплатила за ложь о русских. Разоблачение фейка CNN о русских в ЦАР.

Народный артист России Николай Басков опубликовал архивное видео с Владимиром Зеленским и Таисией Повалий. Басков показал, как изменились Зеленский и Повалий.

Перед вылетом диспетчеры предупредили экипаж об «отдельных перелетах птиц», которые могут помешать движению воздушного судна. Опубликована расшифровка переговоров пилотов, героически посадивших А321.

Американские ученые рассказали о последствиях ядерной войны между Россией и США. Военный эксперт оценил выводы ученых о последствиях ядерной войны России и США.

Власти Сочи готовы к эвакуации жителей из-за возможных ливней и смерчей. Жители Сочи готовятся к эвакуации из-за надвигающихся ливней и смерчей.

Польша захотела еще больше американских военных. Россия призвала США и Великобританию «не давить» на Иран в Персидском заливе. Сочи готовится к эвакуации из-за угрозы ливней и смерча в Лазаревском районе. События дня. ФАН-ТВ.