Женщина из Казахстана родила двух детей с разницей в 2,5 месяца

Нур-Султан, 17 августа. Жительница Уральска 29-летняя Лилия Коновалова родила дочь и сына с разницей в 2,5 месяца, об этом сообщило министерство здравоохранения Казахстана.

В ведомстве отметили, что дочь родилась на 25-й неделе беременности, а спустя два месяца и 16 дней родился сын. Женщина находилась в перинатальном центре Уральска.

«В перинатальном центре Уральска произошел уникальный случай. Двадцатидевятилетняя Лилия Коновалова родила двоих детей с разницей в два месяца», — сообщили в ведомстве.

Врачи объяснили столь необычный случай анатомической особенностью организма – двойной маткой. Медики добавили, что в таких случаях шансы на выживание второго ребенка равны 1 к 50 миллионам. Девочка, появившаяся на свет на 25-й неделе беременности, родилась с весом в 850 граммов и ростом 42 сантиметра, а вес мальчика составил 2,9 килограмма, рост — 50 сантиметров.

Ранее врач акушер-гинеколог Мария Милютина рассказала, что беременность в зрелые годы уже перестала быть чем-то из ряда вон выходящим, однако роды в возрасте старше 60 лет по-прежнему остаются редкостью. Как отметила Мария Милютина, в таком возрасте проблемой является не столько зачатие ребенка, сколько вынашивание беременности. По словам врача, с точки зрения ЭКО оплодотворение в зрелом возрасте — достаточно просто.