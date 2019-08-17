Сирия, 17 августа. Курды обязали мирных жителей занимать позиции на границе с Турцией, дабы вынудить Анкару отказаться от операции в САР. Прогремел взрыв в городе Азаз в Алеппо. САА освободила четыре деревни на юге Идлиба, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: освободили четыре поселения на юге Идлиба.

«Сирийская свободная армия»** (ССА): задержала двух мирных жителей к северу от Африна.

«Исламское государство»1: организовало вылазку на позиции САА в западной части Дейр-эз-Зора; взяло на себя ответственность за подрыв автомобиля курдов в Хасаке.

«Джебхат Аль-Ватания лил Тахрир»: направила подкрепление к границам «Большого Идлиба».

Курды: подозреваются в организации взрыва в городе Азаз в северной части Алеппо; вынуждают гражданских лиц выстраиваться вдоль границы с Турцией в Хасаке.

Провинция Алеппо

Агентство новостей Syrian Network for Human Rights сообщает о том, что в Африне продолжаются незаконные задержания гражданских лиц. Двое мужчин по имени Мохаммад Абейд Хамреш и Абдо Халил Хессо были арестованы протурецкими исламистами в деревне Кахра к северу от административного центра кантона и вывезены в неизвестном направлении. Напомним, ранее интернет-портал SOHR заявлял об участившихся случаях заключения жителей под стражу для получения выкупа от их родственников.

Между тем военный источник в сети Twitter (huseyinbozan) сообщает о взрыве в городе Азаз к северу от Алеппо. По предварительным данным, детонация заминированного автомобиля произошла в одном из центральных районов населенного пункта. О возможных погибших или раненых среди гражданского населения пока ничего неизвестно. Предполагаемыми организаторами взрыва считаются радикалы курдских вооруженных формирований, которые осуществляют подпольную деятельность в районах, контролируемых поддерживаемыми Анкарой группировками, в рамках операции «Гнев оливок».

Провинция Дейр-эз-Зор

Поступила информация о вылазке террористов «Исламского государства» в западной части провинции. Как передает информационный портал Masar Press Agency, боевики предприняли попытку атаки в районе населенного пункта Кобаджиб, расположенного недалеко от границы с соседней провинции Хомс. О последствиях налета не сообщается. Местные активисты полагают, что джихадистам удалось пробраться в зону контроля правительственных сил через пустыню Бадия Аш-Шам со стороны американской военной базы «Ат-Танф». Как известно, на юге Хомса располагается так называемая зона безопасности, в границах которой действуют боевики различных антиправительственных формирований, большинство из которых финансируются США. Более того, ранее не раз поступали свидетельства о том, что там также скрываются и джихадисты террористической группировки.

Провинция Идлиб

Ожесточенные столкновения на линии разграничения сил Сирийской арабской армии (САА) и исламистов вооруженной оппозиции продолжаются. Согласно данным информационного портала Sham FM, в результате интенсивных боев под контроль сил САР перешли деревни Абидин, Хирбет-Абидин, Магар Аль-Хамам и Хорш Ат-Тавиля. В свою очередь исламисты направили на линию фронта подкрепления. К окраинам «Большого Идлиба» были передислоцированы радикалы протурецкой группировки «Джебхат Аль-Ватания лил Тахрир».

Между тем в попытке оправдаться за понесенные потери оппозиционный Twitter-канал (Step_Agency) вновь заявляет о нанесенном САА уроне в военной технике. Так, по данным боевиков, на этот раз исламисты уничтожили грузовик правительственных сил. Корме того, медиапорталы, подконтрольные формированию «Аль-Фатх аль-Мубин», утверждают, что исламисты заняли одну из ранее утраченных позиций в районе Сукейка. Однако данные сведения пока требуют проверки.

Провинция Хасака

Боевики «Исламского государства» взяли на себя ответственность за подрыв автомобиля так называемой милиции курдов «Асайиш» поблизости от административного центра региона. Заявление одного из медиапорталаов ИГ1 опубликовал на своей странице в сети Twitter военный источник (nonamennnnb). Напомним, взрыв привел к гибели одного и ранению еще двоих курдских бойцов.

Между тем поступают данные о том, что «Демократические силы Сирии»**** (SDF) обязали ряд мирных жителей занять позиции на сирийско-турецкой границе, дабы таким образом вынудить Турцию отказаться от проведения операции на севере САР. Напомним, Анкара и Вашингтон достигли договоренности по созданию «безопасной зоны» в Северной Сирии, однако, по словам главаря SDF Мазлума Абди, окончательное решение еще не было принято.

1 Организация запрещена на территории РФ.