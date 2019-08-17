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Сирия новости 17 августа 19.30: курды строят «стену» из мирных жителей на границе с Турцией, САА преуспела в Идлибе

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Сирийская арабская армия (САА)

Сирия, 17 августа. Курды обязали мирных жителей занимать позиции на границе с Турцией, дабы вынудить Анкару отказаться от операции в САР. Прогремел взрыв в городе Азаз в Алеппо. САА освободила четыре деревни на юге Идлиба, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: освободили четыре поселения на юге Идлиба.

«Сирийская свободная армия»** (ССА): задержала двух мирных жителей к северу от Африна.

«Исламское государство»1: организовало вылазку на позиции САА в западной части Дейр-эз-Зора; взяло на себя ответственность за подрыв автомобиля курдов в Хасаке.

«Джебхат Аль-Ватания лил Тахрир»: направила подкрепление к границам «Большого Идлиба».

Курды: подозреваются в организации взрыва в городе Азаз в северной части Алеппо; вынуждают гражданских лиц выстраиваться вдоль границы с Турцией в Хасаке.

Карта военных действий в Сирии

Провинция Алеппо

Карта военных действий — Алеппо

Агентство новостей Syrian Network for Human Rights сообщает о том, что в Африне продолжаются незаконные задержания гражданских лиц. Двое мужчин по имени Мохаммад Абейд Хамреш и Абдо Халил Хессо были арестованы протурецкими исламистами в деревне Кахра к северу от административного центра кантона и вывезены в неизвестном направлении. Напомним, ранее интернет-портал SOHR заявлял об участившихся случаях заключения жителей под стражу для получения выкупа от их родственников.

Между тем военный источник в сети Twitter (huseyinbozan) сообщает о взрыве в городе Азаз к северу от Алеппо. По предварительным данным, детонация заминированного автомобиля произошла в одном из центральных районов населенного пункта. О возможных погибших или раненых среди гражданского населения пока ничего неизвестно. Предполагаемыми организаторами взрыва считаются радикалы курдских вооруженных формирований, которые осуществляют подпольную деятельность в районах, контролируемых поддерживаемыми Анкарой группировками, в рамках операции «Гнев оливок».

Провинция Дейр-эз-Зор

Карта военных действий — Дейр-эз-Зор

Поступила информация о вылазке террористов «Исламского государства» в западной части провинции. Как передает информационный портал Masar Press Agency, боевики предприняли попытку атаки в районе населенного пункта Кобаджиб, расположенного недалеко от границы с соседней провинции Хомс. О последствиях налета не сообщается. Местные активисты полагают, что джихадистам удалось пробраться в зону контроля правительственных сил через пустыню Бадия Аш-Шам со стороны американской военной базы «Ат-Танф». Как известно, на юге Хомса располагается так называемая зона безопасности, в границах которой действуют боевики различных антиправительственных формирований, большинство из которых финансируются США. Более того, ранее не раз поступали свидетельства о том, что там также скрываются и джихадисты террористической группировки.

Провинция Идлиб

Карта военных действий — Идлиб

Ожесточенные столкновения на линии разграничения сил Сирийской арабской армии (САА) и исламистов вооруженной оппозиции продолжаются. Согласно данным информационного портала Sham FM, в результате интенсивных боев под контроль сил САР перешли деревни Абидин, Хирбет-Абидин, Магар Аль-Хамам и Хорш Ат-Тавиля. В свою очередь исламисты направили на линию фронта подкрепления. К окраинам «Большого Идлиба» были передислоцированы радикалы протурецкой группировки «Джебхат Аль-Ватания лил Тахрир».

Между тем в попытке оправдаться за понесенные потери оппозиционный Twitter-канал (Step_Agency) вновь заявляет о нанесенном САА уроне в военной технике. Так, по данным боевиков, на этот раз исламисты уничтожили грузовик правительственных сил. Корме того, медиапорталы, подконтрольные формированию «Аль-Фатх аль-Мубин», утверждают, что исламисты заняли одну из ранее утраченных позиций в районе Сукейка. Однако данные сведения пока требуют проверки.

Провинция Хасака

Карта военных действий — Хасака

Боевики «Исламского государства» взяли на себя ответственность за подрыв автомобиля так называемой милиции курдов «Асайиш» поблизости от административного центра региона. Заявление одного из медиапорталаов ИГ1 опубликовал на своей странице в сети Twitter военный источник (nonamennnnb). Напомним, взрыв привел к гибели одного и ранению еще двоих курдских бойцов.

Между тем поступают данные о том, что «Демократические силы Сирии»**** (SDF) обязали ряд мирных жителей занять позиции на сирийско-турецкой границе, дабы таким образом вынудить Турцию отказаться от проведения операции на севере САР. Напомним, Анкара и Вашингтон достигли договоренности по созданию «безопасной зоны» в Северной Сирии, однако, по словам главаря SDF Мазлума Абди, окончательное решение еще не было принято.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

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