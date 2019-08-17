Пугачева показала фото счастливого Галкина

Москва, 17 августа. Российская певица Алла Пугачева показала фото со счастливым мужем Максимом Галкиным, с которым они отдыхают в латвийской Юрмале.

Примадонна отечественной эстрады опубликовала снимок в Instagram. Пугачева и Галкин широко улыбаются в камеру.

Пара воспитывает двух детей: Гарри и Лизу, с которыми часто делают семейные видео. В декабре 2019 года исполнится восемь лет брака Пугачевой и Галкина.

Этим летом пара со своими детьми решила провести отпуск в престижном районе Юрмалы — Дзинтари. Здесь часто отдыхает еще одна известная российская певица — Лайма Вайкуле, а также композитор Раймонд Паулс.

После отпуска семья Пугачевой вернется на виллу в деревню Грязь, которая находится в Московской области. Здесь юморист несколько лет назад построил большой дом в виде замка.

Ранее сообщалось, что Галкин и Пугачева побывали на открытии музыкального фестиваля, который устроила в Юрмале Лайма Вайкуле. Они отказались от общения с прессой после вопроса о том, нравится ли их детям отдыхать в Латвии.