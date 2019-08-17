Мать Тимати призвала «закончить базар» о Решетовой и Шишковой

Москва, 17 августа. Мать известного российского рэпера Тимати, Симона Юнусова, призвала комментаторов в Сети прекратить пересуды о личной жизни артиста. Так женщина отреагировала на комментарии к снимкам, которые она опубликовала в своем аккаунте в Instagram.

Как сообщают СМИ, не так давно Тимати отметил свое 36-летие. Отмечал день рождения артист на Мальдивах, где собрал свою семью и друзей. Несколько фотографий с праздника Юнусова опубликовала на своей странице в Instagram.

Некоторые подписчики удивились, что у женщины нет ни одного снимка с Анастасией Решетовой — нынешней возлюбленной Тимати. Часть комментаторов также задалась вопросом, почему на фото нет Алены Шишковой, в отношениях с которой у Тимати появилась дочь Алиса.

«Настя запретила приглашать Алену?» — спросил один из комментаторов. «А с Анастасией [Симона Юнусова] принципиально не фотографируется», — предположил другой пользователь.

В ответ на многочисленные теории подписчиков Симона Юнусова опубликовала запись, в которой призвала «закончить базар» о личной жизни ее сына.

«Дорогие мои подписчики! Давайте закончим базар в комментариях», — написала она.

Юнусова отметила, что жизнь очень неоднозначна и между «люблю» и «не люблю» есть множество нюансов. Женщина добавила, что прилагает все усилия для мира и спокойствия в семье, а потому не выкладывает в социальных сетях фото, которые могли бы «ранить чью-то душу». Симона Юнусова рассказала о своем отношении к Алене Шишковой и Анастасии Решетовой.

«Я взрослая, и мне хорошо понятны чувства женщин… Но есть дети, и у них всегда будут мама и папа. Есть Алиса и ее мама. Есть Настя и Тимур. Это две разные истории, но я вас уверяю, что любая из этих девушек может рассчитывать на мою помощь, если понадобится», — подчеркнула Симона Юнусова.

Она добавила: семья разрастается, но это не значит, что кто-то в ней становится изгоем. Юнусова отметила, что не бывает бывших матерей и отцов, но бывают люди, которые не работают над отношениями, даже если они в прошлом. По словам женщины, в семье все учатся принимать и уважать друг друга, хотя порой это бывает непросто.

Ранее стало известно, что модель и возлюбленная Тимати Анастасия Решетова станет мамой в начале осени. СМИ сообщали, что ребенок звездной пары появится на свет в одной из ведущих московских клиник, а стоимость родов составит не менее одного миллиона рублей.