Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Дибров потерял чемодан с украшениями молодой жены

412
0 Оставить комментарий

Дибров потерял чемодан с украшениями молодой жены

Москва, 17 августа. Телеведущий Дмитрий Дибров омрачил отдых семьи в Барселоне, оставив перед вылетом в кафе чемодан своей молодой жены-модели Полины. Об этом девушка рассказала в Instgram.

«Я в трауре. Без приключений мы не можем. Вчера в аэропорту Барселоны мы забыли красный чемодан. Перед самой посадкой муж побежал в кафе покупать воду и еду и оставил его там», — написала супруга телеведущего.

По словам 30-летней модели из Ростова-на-Дону, в чемодане остались четыре пары обуви, два ремня, две сумки, косметика и украшения.

«Честно говоря, вчера чуть не ревела», — добавила Диброва.

Она попросила у подписчиков совета, что делать в такой ситуации и как вернуть утерянные вещи. Пользователи Сети посоветовали Дибровой сделать запрос в соответствующую службу.

Напомним, что Полина стала четвертой женой Диброва. Пара поженилась 28 марта 2009 года. Ранее телеведущий выразил мнение, что любовь – не самое важное в браке. По мнению Диброва, самое важное – это семейная конфликтология.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров