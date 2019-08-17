Дибров потерял чемодан с украшениями молодой жены

Москва, 17 августа. Телеведущий Дмитрий Дибров омрачил отдых семьи в Барселоне, оставив перед вылетом в кафе чемодан своей молодой жены-модели Полины. Об этом девушка рассказала в Instgram.

«Я в трауре. Без приключений мы не можем. Вчера в аэропорту Барселоны мы забыли красный чемодан. Перед самой посадкой муж побежал в кафе покупать воду и еду и оставил его там», — написала супруга телеведущего.

По словам 30-летней модели из Ростова-на-Дону, в чемодане остались четыре пары обуви, два ремня, две сумки, косметика и украшения.

«Честно говоря, вчера чуть не ревела», — добавила Диброва.

Она попросила у подписчиков совета, что делать в такой ситуации и как вернуть утерянные вещи. Пользователи Сети посоветовали Дибровой сделать запрос в соответствующую службу.

Напомним, что Полина стала четвертой женой Диброва. Пара поженилась 28 марта 2009 года. Ранее телеведущий выразил мнение, что любовь – не самое важное в браке. По мнению Диброва, самое важное – это семейная конфликтология.