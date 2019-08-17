Уровень воды в четырех реках Сочи поднялся до опасных отметок

Сочи, 17 августа. Уровень воды в четырех реках города Сочи — Западный Дагомыс, Херота, Псоу, Хоста — поднялся до опасных и неблагоприятных отметок после ливня. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МЧС по Краснодарскому краю.

В ведомстве сообщили, что из берегов реки не вышли.

«Наблюдается подъем уровней [воды] рек города Сочи с достижением неблагоприятных и опасных отметок: Западный Дагомыс, Херота, Псоу, Хоста», — цитирует сообщение МЧС ТАСС.

По данным ведомства, подтопленных домовладений нет. Три единицы техники МЧС России работают по откачке воды из низменных участков на улицах Азовская и Несебрская и участка автодороги в селе Веселом.

Ранее в администрации Сочи сообщили, что прошедший ливень не нарушил жизнеобеспечение города и не вызвал происшествий. Однако городские власти предостерегли жителей и гостей города от поездок и длительных прогулок. Экстренные службы Сочи работают в усиленном режиме.

Сообщалось, что с 16 августа по 19 августа в Сочи ожидается сильное ухудшение погоды. Прогнозировались сильные ливни с грозами и градом. В пресс-службе городской администрации сообщали, что власти города готовы к эвакуации жителей из-за возможных ливней и смерчей. Также было поручено свернуть все палаточные лагеря, расположенные вблизи рек.