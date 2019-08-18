«Чудо в Раменском». Тема недели. ФАН-ТВ

15 августа стало вторым днем рождения для пассажиров рейса Москва — Симферополь. За это 226 счастливчиков, в том числе годовалый малыш, могут сказать спасибо пилотам компании «Уральские авиалинии». Происшествие уже окрестили «Чудом в Раменском».

Ранним утром четверга самолет Airbus A-321 вылетел из аэропорта Жуковский по расписанию. Стоило только воздушному судну оторваться от земли, как оно столкнулось со стаей чаек. Птицы попали в двигатели, один из них загорелся, второй потерял тягу. Секунды на раздумье. Экипаж незамедлительно решил посадить самолет прямо на кукурузное поле около подмосковной деревни Рыбаки, в километре от взлетно-посадочной полосы. Сели жестко, на «брюхо», как принято говорить на авиационном сленге. С полными топливными баками.

Но, к великому счастью, обошлось без жертв. Семь членов экипажа и все пассажиры живы-здоровы. Лишь 23 из них с незначительными травмами получили амбулаторную помощь в Раменской центральной больнице. По информации Минздрава Московской области, в их числе девять детей и одна беременная женщина, которую после обследования тут же отпустили. Родившиеся в рубашке пассажиры рейса называют пилотов настоящими гениями. Соцсети качают героев на руках!

В экстренной ситуации, как отмечают авиаэксперты, летчики действовали четко, грамотно, профессионально. Командир корабля Дамир Юсупов, уроженец Екатеринбурга, принял абсолютно верное решение посадить самолет на ручном управлении прямо в поле. Без выпуска шасси, чтобы избежать пробития топливных баков стойками и лишней вибрации при посадке.

«В тот момент чувств никаких не было, были только мысли о том, как, во-первых, не допустить падения. Когда поняли, что падение неизбежно, ставили себе задачу, как можно мягче садиться», — сказал Дамир Юсупов, командир А321.

Юрист из Сызрани, Дамир Юсупов всегда бредил небом. И ради него рискнул изменить жизнь. Прирожденный авиакапитан шесть лет назад с отличием окончил Санкт-Петербургский госуниверситет гражданской авиации. В родной авиакомпании «Уральские авиалинии» налетал более трех тысяч часов. В роли командира экипажа всего год.

«Для современного летчика, летающего на реактивной технике, очень нестандартно сесть вне аэродрома. Психологическая задача — взлетать со взлетно-посадочной полосы и на нее садиться. Не каждый это может сделать гражданский летчик. Мало времени, малая высота, быстрое принятие решения, оценка ситуации — величайшее летное мастерство плюс удача», — считает Константин Онохин, заслуженный пилот РФ.

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов на своей странице в соцсети оставил слова восхищения пилотами самолета А321 «Уральских авиалиний», которые в разные годы окончили один и тот же петербургский вуз.

«Дамир Юсупов и Георгий Мурзин закончили наш Университет гражданской авиации. Сегодня в Подмосковье они совершили настоящий подвиг. Гордимся нашими героями!» — поделился Александр Беглов, врио губернатора Санкт-Петербурга.

Командиру корабля 41-летнему Дамиру Юсупову, второму пилоту 23-летнему Георгию Мурзину и бортпроводницам аплодирует весь мир. Иностранные СМИ тиражируют новость по всему свету. Происшествие в Раменском по аналогии называют русским «Чудом на Гудзоне». У всех на памяти одноименный фильм с Томом Хэнксом в главной роли. Лента основана на реальных событиях 10-летней давности.

Тогда в США ситуация разворачивалась по аналогичному сценарию: самолет, вылетевший из Нью-Йорка, столкнулся с гусиной стаей, что привело к отказу обоих двигателей. Пилоты решили посадить воздушное судно прямо на воду Гудзона. Все члены экипажа и пассажиры легендарного рейса отделались легким испугом. Один из них — Дэйв Андерсон — уже назвал наших пилотов «великими людьми». Им есть, на кого равняться: в 1953-м советский самолет ИЛ-12 после встречи с утками вынужденно сел на Волгу, десять лет спустя лайнер Таллин — Москва сел на Неву. Погибших не было.

Столкновение самолетов с пернатыми — не редкость. По официальным данным, только с 2001 по 2007 годы в мире было зарегистрировано более 42,5 тысяч подобных случаев. По вине птиц в 1960-м произошла авиакатастрофа в Бостоне, в которой погибли 62 человека, и крушение грузового Ан-12 в 2007-м в Домодедово, унесшее семь жизней.

По оценкам международных экспертов, ежегодный ущерб мировой коммерческой авиации от столкновений с пернатыми составляет до $1,2 млрд. Чтобы последствия таких воздушных боев не обернулись трагедией, авиаконструкторы и авиационные службы ведут серьезную работу. При строительстве аэропортов учитываются миграционные потоки птиц, воздушные гавани используют отпугивающие сигналы и ракетницы.

Глава Росавиации Александр Нерадько отметил, что и в Жуковском существуют системы орнитологической безопасности полетов. Однако подчеркнул, что эффективность этих систем зависит от целого ряда факторов, в частности от расположения полигонов бытовых отходов вблизи аэродромов. В последнем ЧП, по мнению некоторых экспертов, виновата именно несанкционированная свалка по соседству с Жуковским, щедрая кормушка для голодных птиц.

Впрочем, в Минэкологии Московской области опровергли это предположение. Уральская транспортная прокуратура совместно с Московской межрегиональной транспортной прокуратурой уже начали проверку инцидента. Межгосударственный авиационный комитет забрал два черных ящика из самолета для расшифровки.

«Следственными органами Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации по факту жесткой посадки пассажирского самолета, следовавшего рейсом Москва — Симферополь, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося. Расследование уголовного дела продолжается», — рассказала Елена Марковская, старший помощник руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте.

По предварительным данным, совершившему жесткую посадку в Подмосковье самолету больше 15 лет. В авиапарке «Уральских авиалиний» лайнер находится с 2011 года. ЧП в Подмосковье совместно с российскими специалистами расследуют представители завода-изготовителя французского лайнера.

К каким бы выводам не пришли эксперты, героический поступок Дамира Юсупова и его команды неоспорим. Земляк пилота, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в своем Instagram заявил, что экипаж самолета «Уральских авиалиний» должен быть представлен к наградам. Солидарен с инициативой и Кремль.

«Мною подписан Указ о награждении экипажа воздушного судна, которое, как известно, произвело жесткую внештатную посадку совсем недавно в аэропорту Жуковском. И командир воздушного судна, и второй пилот награждены званиями Героев Российской Федерации. Все остальные члены экипажа — орденами Мужества. Надеюсь, что таких происшествий у нас будет как можно меньше, хотелось бы, чтобы вообще ничего подобного не происходило. Но о качестве подготовки летного состава в этой кампании можно считать, что можно быть удовлетворенными качеством подготовки летного состава», — заявил Владимир Путин, президент Российской Федерации.

Общественная палата планирует обратиться в Министерство культуры и Фонд кино с предложением создать картину о наших летчиках. Именитые российские режиссеры, авторы первого фильма-катастрофы «Экипаж» Александр Митта, Федор Бондарчук, Владимир Хотиненко назвали эту историю достойной экранизации. В ней и настоящий подвиг, пример для подражания, и герои нашего времени. Сценарий нового отечественного блокбастера написала сама жизнь. Как подарок ко Дню авиации, который Россия празднует 18 августа.