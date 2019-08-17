Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество
  /  Обновлено: 

Пикетчики в Москве попытались заинтересовать горожан плакатами с цитатами Цоя

217
0 Оставить комментарий

Пикетчики в Москве попытались заинтересовать горожан плакатами с цитатами Цоя

Санкт-Петербург, 17 августа. Активисты вышли на одиночные пикеты, безуспешно пытаясь привлечь внимание москвичей. Об этом заявил глава Института современного государственного развития Дмитрий Солонников. 

Эксперт подчеркнул, что у провокаторов стоит задача «поддерживать боевую готовность, продолжать создавать в обществе напряженность» и мешать москвичам. Они выходят на одиночные пикеты, которые не требуют согласования с властями города.

Так было и в Петербурге 10 августа, когда в районе метро «Гостиный двор» пикетчики размахивали плакатами с цитатами из песен Виктора Цоя. Параллельно молодежь вышла с транспарантами об оппозиции, которая является болотом для Петербурга.

Пикетчики в Москве попытались заинтересовать горожан плакатами с цитатами Цоя

При этом никакой повестки у митингующих нет, против чего они борются, спрашивает эксперт.

«Никакой сформулированной цели у «оппозиции» нет. Протест ради протеста», — добавил Солонников, его цитирует «Политэксперт».

Ранее сообщалось, что в центре Петербурга на митингах в поддержку несистемной оппозиции собрались нетрезвые граждане.

Напомним, причиной проведения митингов стал недопуск соратников скандального блогера Алексея Навального на выборы в Мосгордуму. Избирательная комиссия не допустила выдвиженцев с большим числом нарушений.

У юриста ФБК Любови Соболь нашли 15% фальшивых подписей, в ее избирательных листах были подписи мертвецов, а в одной из столичных квартир она организовала штаб по рисовке подписей. 

Аналогичными незаконными способами действовали Илья Яшин и Дмитрий Гудков, Иван Жданов и Константин Янкаускас.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров