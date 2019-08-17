Никас Сафронов вернет заказчику 70 тысяч евро за поврежденную картину

Москва, 17 августа. Известный художник Никас Сафронов компенсирует расходы своему заказчику за картину, которая пострадала при потопе в московской квартире портретиста. Он уточнил, что из-за воды были повреждены 15 картин.

«Но если один человек согласился, что я ему сделаю дубль, то второй хочет взять деньги — 70 тысяч евро, которые он заплатил десять лет назад», — рассказал портретист.

Он уточнил, что реставрацию картин проводят специалисты из Третьяковской галереи. На данный момент у них в работе восемь картин, еще три произведения Сафронов восстанавливает самостоятельно, поскольку они «полностью разрушены».

«Акварели выглаживаем, а графику я даже не считаю», — отметил художник.

Сафронов рассказал, что в момент потопа у него в подвале находилось около 250 картин, которые он собирал для выставки.

«Эта девушка — соседка — тоже художница, правда, любительница. Два часа она не знала, что ее затопило, потом два часа вычерпывала воду и не говорила нам», — поделился Сафронов.

Художник рассказал, что о потопе узнал его помощник, который спустился в подвал, чтобы выключить сигнализацию. На тот момент воды там было уже по щиколотку.

«Мы вызвали сантехников, они говорят — мы же пришли к ней, она сказала — оставьте, все нормально. Мне она говорит — ничего не было у меня, идите ищите по дому, кто вас затопил, я не топила», — сообщил художник РИА Новости.

Сафронов отметил, что не намеревается обращаться в суд и взыскивать ущерб с соседки, поскольку квартира была застрахована. При этом художник посетовал, что не застраховал сами произведения искусства.

Выставка Сафронова пройдет в Москве в сентябре. Ранее художник говорил, что испорченные картины придется заменить другими работами.