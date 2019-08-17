Появилось видео из салона севшего в кукурузном поле А321

Москва, 17 августа. Следственный комитет опубликовал видео из салона самолета Airbus A321 авиакомпании «Уральские авиалинии», который совершил аварийную посадку в Подмосковье.

Видео было опубликовано в качестве сопровождения к опровержению информации о мародерстве на месте посадки самолета в поле кукурузы.

«Московское межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета Российской Федерации опровергает появившуюся в СМИ информацию о фактах мародерства на месте жесткой посадки воздушного судна, следовавшего рейсом «Москва-Симферополь», — сообщили в СК РФ.

В ведомстве подчеркнули, что на месте инцидента круглосуточно работает следственная группа, в том числе и в салоне лайнера. Проникновение посторонних лиц в район оцепления исключено, сотрудники полиции обеспечивают сохранность конструкции самолета, сообщают «Известия».

Самолет авиакомпании «Уральские авиалинии» с 226 пассажирами и семью членами экипажа на борту совершил жесткую посадку в кукурузном поле в Подмосковье. Лайнер столкнулся со стаей птиц в воздухе, одна из них попала в турбину двигателя. Сначала отключился один двигатель, следом перестал работать и второй. Благодаря героизму пилотов Дамира Юсупова и Георгия Мурзина были спасены все жизни.

Накануне президент РФ Владимир Путин наградил пилотов самолета А321 званием Герой России. Остальные пять членов экипажа получили ордена Мужества.