Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Спорт

ЦСКА готов подписать Соболева за 2 млн евро

64
0 Оставить комментарий

ЦСКА готов подписать Соболева за 2 млн евро

Москва, 17 августа. Московский ЦСКА готов приобрести нападающего «Крыльев Советов» Александра Соболева, сообщил источник Федерального агентства новостей.

«Армейцы» намерены подписать игрока в текущее трансферное окно. Столичный клуб готов выплатить отступные за 22-летнего нападающего, которые составляют 2 млн евро.

За Александром Соболевым также следят «Динамо», «Спартак», «Локомотив» и «Зенит». Однако пока клубы не проявляли активность в переговорах.

Соболев выступает за «Крылья» с января 2018 года. В текущем сезоне он провел 5 матчей, забил 4 мяча и отдал 1 результативную передачу. По оценкам transfermarkt.de, стоимость игрока составляет 1,2 млн евро.

Текущее соглашение игрока с самарским клубом рассчитано до конца 2021 год

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров