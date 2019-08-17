ЦСКА готов подписать Соболева за 2 млн евро

Москва, 17 августа. Московский ЦСКА готов приобрести нападающего «Крыльев Советов» Александра Соболева, сообщил источник Федерального агентства новостей.

«Армейцы» намерены подписать игрока в текущее трансферное окно. Столичный клуб готов выплатить отступные за 22-летнего нападающего, которые составляют 2 млн евро.

За Александром Соболевым также следят «Динамо», «Спартак», «Локомотив» и «Зенит». Однако пока клубы не проявляли активность в переговорах.

Соболев выступает за «Крылья» с января 2018 года. В текущем сезоне он провел 5 матчей, забил 4 мяча и отдал 1 результативную передачу. По оценкам transfermarkt.de, стоимость игрока составляет 1,2 млн евро.

Текущее соглашение игрока с самарским клубом рассчитано до конца 2021 год