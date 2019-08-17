«Силы Тигра» и ВКС РФ разработали совместную тактику выдавливания террористов в Сирии

Вторую неделю сирийские войска ведут бои с группировками боевиков, объединенных под командованием террористов «Хайят Тахрир Аш-Шам», с целью очистить от джихадистов южную часть Идлибской зоны. Ведущую роль в боях на этом направлении сыграли элитные части «Силы Тигра» под командованием бригадного генерала Сухейля Аль-Хасана. Подробнее об их вкладе в успех данного наступления — в материале Федерального агентства новостей (ФАН).

Именно подразделения «Тигров» отражали с 6 по 9 августа мощные контратаки террористов «Джебхат ан-Нусры»1 (деятельность запрещена в РФ) на населенные пункты Аль-Хувейз, Хамамият, Джуббейн и Тель-Маллах на севере провинции Хама, передают корреспонденты ФАН в Сирии.

С 10 по 14 августа они при поддержке ВКС России выбили джихадистов и иностранных наемников из группировок «Аджнад Кавказ» и «Исламская партия Туркестана» (деятельность запрещена в РФ) с господствующих высот на юго-западе Идлиба, освободив населенные пункты Умм-Зайтун, Кафр-Айн, Мадайя, Аль-Хубейт.

Боевики «Джебхат ан-Нусры» и других исламистских группировок пришли туда больше пяти лет назад, фактически изгнав местных жителей. Но теперь здесь наконец-то снова реет сирийский флаг.

Таким образом, силы Сухейля Аль-Хасана в очередной раз с блеском выполнили поставленную перед ними задачу. Не жалея себя, «Тигры» доблестно шли вперед, сражались и победили. Они обеспечили безопасность Хамы так же, как раньше это было в Алеппо в 2016 году, в Дейр-эз-Зоре в 2017 году, в Восточной Гуте и Даръа — в 2018-м.

В этой местности больше не будет обстрелов террористов, не будут гибнуть дети в Мхарде, Скальбии, Керназе и в других городах на севере провинции Хама, где это не прекращалось годами. Однако это только начало — успешное продвижение вглубь оккупированного Идлиба с его южных флангов в настоящее время продолжается, заметил в комментарии для ФАН доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова, член экспертного совета «Офицеры России» Александр Перенджиев.

«Лед только тронулся. Ситуация стала складываться таким образом, что накопление боевиков в Идлибе, их попытки перейти в наступление и постоянные обстрелы жилых кварталов и в направлении «Хмеймима» сделали невозможным полный отказ от операции в регионе. Сначала сирийской армией были освобождены отдельные небольшие участки на севере Хамы – юге Идлиба. Вскоре, однако, стало понятно, что в условиях разрастания террористической угрозы и невыполнения боевиками договоренностей без полноценной военной операции не обойтись. Тогда в регион были переброшены спецотряды «Силы Тигра», которые всегда идут в авангарде крупных освободительных наступлений», — напомнил наш собеседник.

Бойцы этих элитных подразделений за время конфликта очень хорошо изучили тактику террористов и специфику ведения ими боевых действий, и потому «Тигры» столь эффективны в таких операциях.

«Если упрощать, то суть стратегии боевиков в Сирии и в целом в регионе сводится к тому, что они умело и быстро перемещаются. Обычно они строят хорошо укрепленные пункты, под которыми прокладывают целые сети подземных ходов. Это позволяет исламистам маневрировать и появляться в неожиданных местах. «Выкурить» их из таких точек — задача очень непростая. Поэтому в условиях противостояния именно такого характера существует необходимость ведения высокопрофессиональной разведки и оперативного выстраивания плана продвижения на основании самых актуальных данных. «Тигры» как раз это умеют», — отметил эксперт.

Тем более при кооперации с российскими ВКС их действия против террористов всегда особенно эффективны, добавил он. Данный тандем успешно реализует себя в идлибской кампании.

«Данные спецотряды — профессионалы в ведении тщательного и быстрого сбора разведданных. Вскоре после получения необходимой информации они способны оперативно и правильно задать направление движения войск, избегая засад и угроз попасть в окружение и потерять связь с другими подразделениями. Все строится на упреждении неожиданных контратак. Здесь большую роль также играют ВКС РФ, которые своими ударами с воздуха существенно ограничивают возможности бандгрупп к маневрированию. Такая тактика постепенного и планомерного выдавливания террористов из всех укрытий очень эффективна и может обеспечить освобождение Идлиба уже в ближайшем будущем», — подытожил Александр Перенджиев.

1 Организация запрещена на территории РФ.