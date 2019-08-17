Сильный ливень превратил улицы Сочи в реки

Сочи, 17 августа. Сильный ливень обрушился на Сочи в субботу, стихия превратила улицы южного города в быстрые реки. Пользователи Сети публикуют видео последствий ливня.

На опубликованных кадрах видно, что люди с трудом перемещаются по городу – улицы оказались затоплены. Некоторые сочинцы решили воспользоваться ситуацией и искупаться, не доходя до моря. Кроме того, из-за осадков нарушено движение автомобилей.

В городской администрации сообщили, что ливень не нарушил жизнеобеспечение города и не вызвал происшествий. Экстренные службы работают в усиленном режиме. Однако городские власти предостерегли жителей от поездок и длительных прогулок, сообщает «Пятый канал».

«В городе Сочи действует штормовое предупреждение. Продолжается залповый ливень. Сохраняется вероятность формирования смерчей над морем и подъема уровня воды в реках», — сообщили в администрации Сочи.

Тем не менее администрация города подготовила все силы и средства для эвакуации горожан из-за возможных ливней и смерчей и распорядилась свернуть палаточные лагеря вблизи рек, сообщают «Известия».

Ранее Федеральное агентство новостей опубликовало видео ливня, обрушившегося на город.