Командир севшего на кукурузное поле А321 оказался многодетным отцом

Москва, 17 августа. Пилот «Уральских авиалиний» Дамир Юсупов, которому удалось посадить самолет А321 с отказавшими двигателями на кукурузное поле в Подмосковье, оказался многодетным отцом. Супруга летчика Наталья рассказала, что ее муж растит четырех детей.

В браке с Натальей Дамир Юсупов воспитывает трехлетнего сына Денислама и семилетнюю падчерицу Аню. От первого брака у пилота есть еще двое детей: 13-летний Ильяс и 12-летний Исмаил. По словам Натальи, старшие сыновья Дамира приезжают к ним в гости.

«Они тоже очень гордятся своим отцом», — сказала женщина в комментарии «URA.Ru».

Ранее в Екатеринбурге состоялась церемония чествования членов экипажа А321. Посетители стадиона «Екатеринбург Арена», которые пришли на матч шестого тура Российской футбольной премьер-лиги, встретили героев криками «Молодцы!» и продолжительными овациями.

Напомним, утром 15 августа самолет А321 авиакомпании «Уральские авиалинии», выполнявший рейс из Москвы в Симферополь, совершил аварийную посадку рядом с аэропортом «Жуковский». По предварительной информации, сразу после взлета воздушное судно столкнулось со стаей птиц. Из-за их попадания отказали двигатели. Пилотам пришлось посадить А321 прямо в кукурузном поле. На борту совершившего аварийное приземление самолета находились 226 пассажиров и семь членов экипажа, все они выжили.