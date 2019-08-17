Луганские спасатели провели учения по ликвидации аварии на шахте

Шахта — объект проведения особо опасных работ. На таких предприятиях уделяют максимальное внимание безопасности. Съемочную группу Федерального агентства новостей пригласили посмотреть, как проходят учения МЧС ЛНР на подобных объектах.

Комплексные совместные тактические учения прошли на базе шахты «Никанор-Новая» государственного унитарного предприятия ЛНР «Центруголь». В них приняли участие работающие на поверхности сотрудники шахты, спасатели трех государственных пожарно-спасательных частей (ГПСЧ) и военизированный горноспасательный отряд (ВГСО) МЧС.

Учения прошли в три этапа, на каждом из которых ставилась задача отработать не только спасательные операции, но и ликвидацию последствий аварии в разных условиях — на высоте пятого этажа надшахтного здания, на поверхности территории и в шахте. В каждом случае использовалась специальная горноспасательная техника. Главное на подобных мероприятиях — отработать взаимодействие всех служб, с чем успешно справились спасатели.

«По замыслу учений, в главном стволе шахты произошел условный взрыв, который был осложнен разрушением конструкций и пожаром. Подразделения ВГСО выполняли задачи по обнаружению условных пострадавших и оказанию им помощи, а также по локализации и недопущению распространения условного пожара в горных выработках», — рассказал начальник Центра управления ВГСО МЧС ЛНР Андрей Гришин.

Горноспасатели ликвидировали «пожар» в зданиях и на открытой местности. Сотрудники Центра управления в кризисных ситуациях (ЦУКС) ведомства организовали оперативный сбор информации о ходе ликвидации аварии.

«На сегодняшних учениях мы увидели слаженную работу всех подразделений МЧС ЛНР по ликвидации пожара и поиску пострадавших, работу горно-спасательной службы. Кроме того, увидели работу Центра управления в кризисных ситуациях по сбору и передаче информации в министерство», — рассказал директор департамента реагирований на чрезвычайные ситуации (ЧС) министерства Роман Кочетов.

В учениях было задействовано 50 человек личного состава МЧС и 25 единиц специальной техники.

Слаженность всех служб МЧС отметил по окончании учений генеральный директор ГУП ЛНР «Центруголь» Юрий Жилинский.