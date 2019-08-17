Новый флагманский смартфон Xiaomi Mi Mix 4 могут презентовать в сентябре

Москва, 17 августа. Инсайдер из Индии Судханшу Амбхоре считает, что смартфон Xiaomi Mi Mix 4 могут презентовать уже в сентябре. Об этом он написал в соцсетях.

Для китайской компании, которая появилась в 2010 году, это первый смартфон с камерой на 108 Мегапикселей. Флагманский телефон Xiaomi является одним из самых ожидаемых новинок.

По информации индийского инсайдера, телефон может дебютировать в сентябре. Ранее некоторые источники говорили о релизе продукта в октябре.

Как отмечают эксперты, у Xiaomi Mi Mix 4 появится выдвижная фронтальная камера с «перископным» модулем. Смартфон может стать одним из лучших телефонов для портативной съемки.

Ранее сообщалось, что китайский регулятор представил фото нового телефона Xiaomi Redmi 8. Известно, что у этой модели будет двойная основаная камера.

Также китайский разработчик сделал новую модификацию Mi 9 на 8 Гбайт оперативной памяти.