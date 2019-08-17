В Малайзии призвали отменить суд по делу о крушении МН17

Сингапур, 17 августа. Несколько неправительственных организаций Малайзии призвали отменить суд по делу о крушении Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, которое произошло летом 2014 года в Донбассе. Об этом говорится в совместном докладе, который представили в Куала-Лумпуре организации «Фонд глобального мира», «Международное движение за справедливый мир» и «Глобальные исследования».

Как отметил руководитель «Фонда глобального мира» Чандара Музаффар, множество вопросов в данном деле до сих пор не решены.

«Сейчас первостепенной задачей является отмена судебного заседания, намеченного на март 2020 года», — заявил он.

Как подчеркнул Музаффар, придется предпринимать новые шаги, если выяснится, что выводы Совместной следственной группой (ССГ) не соответствуют действительности. Руководитель общественной организации подчеркнул, что малайзийские эксперты призывают провести новое расследование инцидента с Boeing-777, поскольку ССГ допустила ошибки и проигнорировала многие доказательства.

Также Музаффар отметил, что нигде нет упоминаний об ответственности страны, которая не закрыла воздушное пространство для пролета коммерческих самолетов в зоне боевых действий. Авторы доклада в ближайшее время передадут его премьер-министру Малайзии Махатхиру Мохамаду, который предположительно «незамедлительно проведет переговоры с коллегой из Нидерландов Марком Рютте».

Напомним, трагедия с Boeing-777, который выполнял рейс МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, произошла 17 июля 2014 года. Воздушное судно было сбито зенитной ракетой. В результате погибли все 298 человек, находившихся на борту самолета.

Расследованием инцидента занималась ССГ, которая практически сразу безосновательно обвинила РФ в трагедии. На данный момент подозреваемыми по данному делу являются трое россиян и один украинец, однако даже в Малайзии не верят в их причастность к крушению МН17.

Ранее премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад выразил недовольство в связи с результатами работы ССГ.

«С самого начала это расследование было политизированным и проводилось с целью найти способы обвинить Россию в противоправных действиях», — подчеркнул он.

Отметим, что расследованием крушения Boeing-777 занимался и немецкий детектив Йозеф Реш. Сыщик уточнил, что ему известны имена лиц, ответственных за катастрофу, а также иная информация, которую ССГ, по его словам, игнорирует. Реш предложил передать новые факты и доказательства по делу о крушении МН17 Нидерландам, однако получил отказ.