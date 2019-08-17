УАЗ вспомнил о своем уникальном саперном автомобиле с двумя рулями

Москва, 17 августа. Ульяновский автомобильный завод вспомнил о своем уникальном саперном автомобиле УАЗ-469 с двумя рулями. Компания рассказала об этой модели авто в социальных сетях.

Дорожный индукционный миноискатель (ДИМ) был предназначен для поиска противотанковых и противотранспортных мин с металлическими корпусами или деталями. ДИМ состоит из поискового элемента, смонтированного на выносной раме, а также электросистемы и трассировщика.

Как рассказали в УАЗ, экипаж УАЗ-469 состоит из шести человек: водителя, оператора и четырех саперов, которые снабжены дополнительным поисковым оборудованием. В компании отметили, что во время работы миноискателя скорость транспортного средства не должна превышать 10 километров в час. В задачи оператора УАЗ-469 входит управление поисковым элементом, а также кранами бака с трассировочной жидкостью.

В компании рассказали о действиях экипажа авто при обнаружении мины.

«При обнаружении мины автоматика миноискателя разъединяет сцепление и задействует тормозную систему. Водитель — согласно технике безопасности — сдает на тридцать метров назад. А дальше в дело вступают саперы, которым предстоит либо обезвредить, либо уничтожить опасную находку», — говорится в сообщении УАЗ в социальной сети «ВКонтакте».

Ранее в компании рассказали, что стоимость внедорожника «УАЗ Патриот» в заводской комплектации с автоматической коробкой (АКПП) передач стартует от миллиона рублей.