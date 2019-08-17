Стало известно, когда будет принято решение о вывозе самолета Airbus A321

Москва, 17 августа. Решение касательно транспортировки пассажирского самолета Airbus A321 авиакомпании «Уральские авиалинии», который совершил аварийную посадку в Подмосковье, будет принято 19 августа. Об этом сообщил генеральный директор авиакомпании Сергей Скуратов.

По его словам, в настоящее время активную работу ведут комиссия Airbus, владельцы двигателя CFM и специалисты, пишет ТАСС.

Согласно информации авиакомпании, опубликованной в официальном аккаунте в Instagram, лайнер охраняется Росгвардией. Посторонних на месте нет.

«Некоторые СМИ распространяют ложную информацию о том, что самолет «Уральских авиалиний», вынуждено севший в поле 15 августа, подвергся мародерским атакам. Авиакомпания официально опровергает эту информацию», — подчеркивается в сообщении.

Напомним, 15 августа воздушное судно авиакомпании «Уральские авиалинии» с 226 пассажирами и семью членами экипажа совершил жесткую посадку в кукурузном поле в Подмосковье. Лайнер столкнулся со стаей птиц в воздухе, одна из них попала в турбину двигателя. Он отключился, следом перестал работать и второй двигатель. Благодаря героизму пилотов Дамира Юсупова и Георгия Мурзина были спасены все жизни.

Ранее в Сети появилась расшифровки переговоров экипажа самолета Airbus A321. Сотрудники Летно-исследовательского института (ЛИИ) им. М. Громова подтвердили ее подлинность.