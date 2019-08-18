Наказание за массовые беспорядки и диверсия «Конкорда». Политика недели. ФАН-ТВ

В столице на незаконных митингах не утихает произвол. Кампания по выводу на улицы агрессивных горожан продолжается, хоть и в меньших объемах. Однако где преступление, там и наказание. На этой неделе прошли сразу несколько заседаний по апелляциям на решения Пресненского районного суда. Ранее он заключил под стражу девять фигурантов по делу о массовых беспорядках.

Наиболее яркий пример задержанных — Егор Жуков. Он заручился широкой поддержкой, а залог за него предложили внести и популярный рэпер Oxxxymiron, и доцент Высшей школы экономики Сергей Савельев, студентом которой является Жуков.

Еще одно дело возбуждено по статье о разжигании ненависти и вражды. Согласно версии обвинения, блогер Владислав Синица разместил в Twitter призыв к убийству детей сотрудников спецслужб. Кстати, в социальных сетях свое настоящее имя он скрывает, там он известен как Макс Стеклов. Подсудимый свою вину не признает. Единственный аргумент о непричастности, по его же мнению, это то, что соцсеть не удаляет написанный им пост.

Кстати, практически все фигуранты дела — жители Московской области. Что в очередной раз доказывает участие в незаконных акциях тех, кто не имеет права голоса на выборах в Мосгордуму.

Московский городской суд оставил все решения без изменений. Таким образом, девять фигурантов останутся в СИЗО до 27 сентября. Блогер Синица — до 3 октября.

Голодовка Соболь и Миняйло

Правая рука Алексея Навального Любовь Соболь наконец отказалась от своей диеты. Она объявила голодовку месяц назад в знак протеста против отказа в регистрации в качестве кандидата в Московскую городскую Думу. Соболь то и дело появлялась перед камерами с надежной опорой. Она буквально не держалась на ногах.

Но стоило ей зайти в здание ЦИК или сцепиться на политические темы, из нее начинала бить энергия. Громкий голос, активные жесты и резкие движения. Силы покидали Соболь, как только ей это становилось необходимо. Кроме того, журналисты отметили, за месяц полного отсутствия питания внешность девушки нисколько не изменилась. Они признали голодание неэффективной диетой, ведь никаких признаков похудения нет даже на лице активистки.

«Есть такой фактор, он называется время. Когда госпожа Соболь объявила голодовку, она, наверное, не подумала, что отсутствие приема пищи в течение определенного промежутка времени приводит к определенным физиологическим изменениям. И если они не наступают, то причин может быть только две: она добрая фея или не голодает. Так вот срок этой самой голодовки подошел уже к критическому для человеческого организма моменту. Надо было либо выглядеть как голодающий, то есть реально голодать, что, конечно же, этим господам не хочется, либо под каким-то красивым соусом эту голодовку свернуть», — считает Николай Стариков, писатель, общественный деятель.

Единственным доводом, чтобы прекратить отказываться от еды, оказалась просьба матери одного из задержанных за массовые беспорядки. Алексей Миняйло, сотрудник штаба Любови Соболь, голодал вместе со своей начальницей. И прекратил. Тоже из солидарности с ней.

Отпуск Жданова

Еще один фигурант дела об организации незаконных акций и недокандидат Иван Жданов сбежал из страны, как только истек первый срок его нахождения в СИЗО. Он даже не стал дожидаться вступления в силу второго решения.

В своих социальных сетях он прикрывается тем, что ему нужна возможность поработать, и пишет о своей любви к России. Разумеется, находясь за ее пределами. Сбежали еще несколько сотрудников так называемого Фонда борьбы с коррупцией. Они переждали все волнения в безопасных местах, выставляя специально привезенных в Москву людей как пушечное мясо.

А сейчас они продолжают делать пиар на тех, кто задержан и находится под следствием в СИЗО. Удобно оказывать поддержку, отдыхая в европейских странах. В полной безопасности чувствует себя только Соболь. Правда, она должна уже почти миллион рублей штрафа за организацию незаконных акций. От заключения под стражу ее спасает только наличие несовершеннолетнего ребенка.

Отравление от Соболь

За чужих детей Соболь не переживает. Она использовала историю с отравлениями детей в столичных детских садах как трамплин на выборах. Мама одного из пострадавших дошколят Екатерина Ковалева дала интервью об истории, связанной с диверсией в отношении кампании-поставщика детского питания «Конкорд».

По словам матери, сторонница Навального манипулировала родителями, нагнетая и утрируя инцидент. Просила их плакать на камеру и переходила на брань, если они не выполняли ее указаний. По просьбе Любови Соболь Екатерина должна была устроиться в «Конкорд» и изучить, что называется, кухню изнутри. В тоже время она стала свидетелем разговоров в штабе Навального о том, как именно стоит перекроить столичный рынок социального питания.

«Люба разговаривала с юристами о том, что идет какой-то передел рынка социального питания. Что должно что-то произойти такое, какое-то чрезвычайное происшествие невероятное. Я не придавала этому значения, потому что в принципе не интересуюсь политикой и ничего в этом не понимаю. Как оказалось, не одна я так считаю», — сказала Екатерина Ковалева, москвичка.

Позднее выяснилось, что фейковые расследования ФБК были сфабрикованы. А лидеры — Любовь Соболь и Алексей Навальный — вымогали у владельца «Конкорда» Евгения Пригожина порядка 300 млн рублей. Что именно оценили активисты в столь значительную сумму пока остается неизвестным.