Май Абрикосов ответил фанатам, защищавшим «блокадницу» Бузову

Москва, 17 августа. Бывший участник телестройки «Дом-2» Май Абрикосов (настоящее имя Роман Тертишный) раскритиковал бывшую коллегу Ольгу Бузову за облизывание тарелки.

Ранее певица и телеведущая Ольга Бузова показала в Instagram ролик, на котором она облизывает тарелку. На вопрос о том, зачем она это делает, звезда пошутила: «Так вкусно, я блокадница».

После этого комментария на нее обрушилась волна критики. Многие знаменитости жестко раскртиковали поведение Бузовой, указывая на ее беспринципность.

К тем, кто критикует Бузову, присоединился и известный российский актер Михаил Боярский. «Мушкетер» — почетный житель Петербурга. Однако некоторые поклонники встали на защиту Бузовой и начали травлю самого Боярского.

По мнению Мая Абрикосова, эти «ужасные комментарии пишут мама, бабушка, сестра и подружки Оли Бузовой». Он добавил, что они пытаются «обелить» Бузову.

«Придите в себя, дамы!» — написал экс-участник реалити-шоу.

Абрикосов также попросил не сравнивать Бузову с действительно великими людьми. Ее армия поклонников действует беспринципно, а телеведущая идет на все ради пиара.

Он сразу ответил всем поклонникам Бузовой, которые встанут на ее защиту: