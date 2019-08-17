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Лишний вес помог жительнице Новой Зеландии спасти свою жизнь

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Лишний вес помог жительнице Новой Зеландии спасти свою жизнь

Новая Зеландия, 17 августа. Жительница Новой Зеландии, страдающая от лишнего веса, смогла пережить страшную аварию именно благодаря своей полноте. 

Как передает The California Sun, 30-летняя женщина по имени Моника Мэтьюс всегда стеснялась своей полноты и мечтала похудеть. После рождения третьего ребенка она стремительно начала набирать лишние килограммы. 

Однажды Моника со своей подругой и ее мужем ехали в машине, в этот момент в их сторону вылетел черный фургон. Водитель попытался избежать столкновения, но безуспешно. От мощного удара ремень безопасности разрезал тело Моники. Рана буквально достигала кишечника. Кроме того, у женщины были сломаны ребра.

По словам врачей, ей удалось выжить только благодаря своей полноте. Если бы не лишние килограммы, то травмы оказались для женщины смертельными.

Ранее сообщалось о страшном ДТП в Чечне: шесть человек погибли при столкновении двух легковых автомобилей Lada Granta и Chevrolet. Авария произошла на федеральной трассе Р-217 «Кавказ». 

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