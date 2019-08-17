Гости стадиона «Екатеринбург Арена» стоя приветствовали экипаж севшего в поле А321

Екатеринбург, 17 августа. Посетители стадиона «Екатеринбург Арена», которые пришли на матч шестого тура Российской футбольной премьер-лиги, стоя приветствовали членов экипажа самолета «Уральских авиалиний» Airbus А321, совершившего аварийную посадку в подмосковном поле. Гости стадиона встретили героев криками «Молодцы!» и продолжительными овациями.

17 августа в Екатеринбурге прошел матч между местным футбольным клубом «Урал» и самарским ФК «Крылья Советов». Перед игрой состоялась церемония чествования членов экипажа А321. Соответствующее видео опубликовал «Пятый канал».

«Этот акт смелости и отваги экипажа должен стать примером для каждого из нас. Каждый из нас может стать героем», — прозвучало из динамиков стадиона.

Пилоты и бортпроводники поприветствовали болельщиков и сфотографировались с футболистами. После этого командир экипажа А321 Дамир Юсупов вышел в центр поля и нанес символический удар по мячу. Кроме того, в знак благодарности за спасение сотен пассажиров ФК «Урал» подарил всем членам экипажа бесплатный пожизненный абонемент на все домашние игры команды.

Напомним, утром 15 августа самолет «Уральских авиалиний» совершил аварийную посадку в подмосковном поле. Воздушное судно, которое выполняло рейс из аэропорта «Жуковский» в Симферополь, при взлете столкнулось со стаей чаек, из-за чего двигатели А321 отказали.

На борту самолета находились 226 пассажиров и семь членов экипажа, все они выжили. При жесткой посадке пострадали 74 человека, однако к вечеру почти всех их отпустили на амбулаторное лечение.

16 августа президент РФ Владимир Путин наградил пилотов Георгия Мурзина и Дамира Юсупова: летчиков удостоили звания Герой России. Остальные пять членов экипажа получили ордена Мужества, сообщает Deita.ru.