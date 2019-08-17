Netflix снимет мультсериал о шпионе Элвисе Пресли

Лос-Гатос, 17 августа. Компания Netflix снимет комедийный мультсериал Agent King, главным героем которого станет певец и актер Элвис Пресли. Анонс сериала был приурочен к 42-й годовщине смерти артиста: он ушел из жизни 16 августа 1977 года.

Как предает издание Deadline, сюжет мультсериала строится вокруг «короля рок-н-ролла». По сценарию, Пресли становится шпионом и начинает защищать США от угроз. При этом он пытается совместить задачи спецагента с музыкальной карьерой.

Отмечается, что в создании мультсериала примут участие близкие Элвиса Пресли: экс-супруга артиста Присцилла и его менеджер Джерри Шиллинг. По словам женщины, когда Пресли был ребенком, он мечтал стать супергероем, чтобы бороться с преступностью и спасать мир.

«Agent King воплотит его мечты в жизнь. Мы очень рады, что нам позволили поработать над таким проектом и показать миру Элвиса таким, каким его еще никто не видел», — цитирует ее слова телеканал «360».

В ноябре 2018 года президент США Дональд Трамп рассказал, что в молодые годы его сравнивали с популярным музыкантом Элвисом Пресли. Он отметил, что считал такое сравнение «отличным комплиментом».

Как передают «Известия», в Лос-Анджелесе 31 августа пройдет аукцион, где выставят на торги личные вещи мировых знаменитостей. С молотка уйдут автомобили, тонометр и фонендоскоп Элвиса Пресли, а также шарф Шэрон Тэйт, сумка Курта Кобейна и ожерелья Мэрилин Монро.