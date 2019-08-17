Малькевич призвал вспомнить об авторах нескольких чудесных спасений пассажиров самолетов

Президент России Владимир Путин присвоил летчикам «Уральских авиалиний», посадившим самолет в кукурузном поле в Подмосковье, звания Героев России, остальные члены экипажа награждены орденами Мужества. Председатель комиссии по СМИ Общественной палаты РФ, глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич предлагает поступить аналогичным образом с героями, совершившими «чудо на Неве» 21 августа 1963 года.

«Конечно, российский лидер оперативно отреагировал на запрос общества и наградил экипаж, совершивший «чудо в кукурузном поле». Но ведь это не единственное чудесное спасение пассажиров самолета, произошедшее в России. Самое первое чудо случилось в Ленинграде в 1963 году, когда вылетевший из Таллина в Москву пассажирский лайнер Ту-124 компании «Аэрофлот» сел на Неву», — сказал в беседе с Федеральным агентством новостей Александр Малькевич.

Он напомнил, что 56 лет назад, когда Ту-124 набрал высоту и скорость, у него не убрались шасси. Самолет должен был вернуться в аэропорт вылета и совершить там посадку, но в Таллине в тот день стоял густой туман, и борт перенаправили в ближайший город с летной погодой — Ленинград. Когда самолет находился на высоте 500 метров над Ленинградом, остановился второй двигатель. Второй пилот — Василий Чеченев, ранее служивший в морской авиации, успешно совершил посадку на воду в акватории Невы. Проходивший по реке буксир оттянул воздушное судно к берегу, была проведена успешная эвакуация. Никто из 45 пассажиров и семи членов экипажа не пострадал.

«Это было уникальное событие для всей мировой авиации. Василий Чеченев и командир экипажа Виктор Мостовой были представлены к государственным наградам, однако соответствующий указ не был подписан. Да, они получили от «Аэрофлота» двухкомнатные квартиры, а капитан буксира Ю. В. Поршин был награжден почетной грамотой и часами. Но этого мало. Пилоты и капитан буксира, сотворившие «чудо на Неве», уже ушли из жизни, но почему это должно нас остановить в стремлении исправить несправедливость и присвоить им звания Героев России, хоть и посмертно? У этих героев есть семьи, дети, внуки. Они должны знать, что их деды в экстремальных условиях спасли десятки жизней», — уверен Малькевич.

Он считает, что когда будут создавать фильм о «чуде в кукурузном поле», необходимо вспомнить и о «чуде на Неве».

«Драма на кукурузном поле со счастливым концом разыгралась под Москвой, то есть в самом сердце России. О «чуде на Неве» мы помним потому, что это было в Ленинграде и, по неподтвержденной информации, на борту Ту-124 находился епископ Таллинский — будущий патриарх Алексий II… То есть все очень кинематографично и медийно. А вот об инциденте, произошедшим с Ан-24 авиакомпании «Ангара» в конце июня этого года в Нижнеангарске, мало помнят. У самолета отказал двигатель, он съехал с взлетно-посадочной полосы, врезался в здание, начался пожар. Капитан и бортмеханик погибли сразу же, второй пилот выбрался через люк. Всех 43 пассажиров из горящего самолета спасла одна-единственная стюардесса Елена Лапуцкая. Она никаких наград не получила, что тоже дико несправедливо», — отметил Малькевич.

Собеседник ФАН надеется, что история самолета А321 «Уральских авиалиний» даст толчок восстановлению глобальной справедливости и награды найдут своих героев.