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«Зенит» лишился Малкома и Дриусси на ближайшие матчи

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«Зенит» лишился Малкома и Дриусси на ближайшие матчиСанкт-Петербург, 17 августа. Члены команды ФК «Зенит» Малком и Себастьян Дриусси получили травмы в матче пятого тура Российской Премьер-Лиги. Сообщается, что футболисты не смогут выйти на поле еще около месяца.

Малком и Дриусси не смогут помочь «Зениту» ближайшие три-четыре недели. Известно, что полузащитник и нападающий получили травмы во время пятого тура Российской Премьер-Лиги и теперь вынуждены пропустить следующие два матча. В настоящее время оба футболиста петербургского клуба тренируются под наблюдением врачей и по специальной программе.

Известно, что Малком и Дриусси точно не смогут сыграть в сегодняшнем матче против грозненского клуба «Ахмат». Также есть вероятность, что футболисты не появятся на игре со столичным «Спартаком», которая пройдет 1 сентября.

Отметим, что медицинский штаб не озвучивает точные сроки восстановления полузащитника и нападающего. Однако после второго полного обследования будет решено, когда форварды смогут вернуться в состав «Зенита».

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