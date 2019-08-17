Число погибших при пожаре в гостинице Одессы увеличилось до девяти

Одесса, 17 августа. Число погибших при пожаре в гостинице «Токио Стар» в Одессе увеличилось до девяти, об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины.

«По уточненной информации, 17 августа в 14.12 (совпадает с московским) во время проведения следственных действий на месте пожара обнаружено тело девятого погибшего», — сказано в сообщении.

Пожар произошел в Одессе в ночь на субботу. Возгорание началось на втором этаже, пламя охватило площадь в 1 тысячу квадратных метров. На ликвидацию пожара направили 65 спасателей, а также 13 единиц спецтехники. Корреспондент Федерального агентства новостей опубликовал видео с места событий.

Ранее сообщалось о восьми погибших, в том числе двух иностранцах – гражданах Литвы и Сьерра-Леоне. Президент Украины Владимир Зеленский пообещал лично проследить за наказанием тех, кто несет ответственность за пожар в одесском отеле. Он указал, что пострадавшие сейчас находятся в критическом состоянии «из-за преступной халатности и игнорирования элементарных норм противопожарной безопасности».

Правоохранительные органы рассматривают три версии пожара в одесском отеле «Токио стар», среди которых — поджог с целью сокрытия преступления. Кроме того, причиной возгорания также могло стать неосторожное обращение с огнем и нарушение пожарной безопасности.