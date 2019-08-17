Военные и оппозиция Судана подписали конституционную декларацию

Хартум, 17 августа. Переходный Военный совет Судана и представители ключевой оппозиции «За свободу и перемены» подписали в Хартуме конституционную декларацию, передает телеканал Al Arabiya.

Документ был согласован 3 августа, он регулирует основные принципы переходного периода и является законодательной базой для передачи власти от военных гражданским силам. Декларация включает информацию об основных органах власти и их взаимодействии между собой.

Документ подписали замглавы Военного совета Мухаммед Хамдан Даголо и Ахмед Рабиа от оппозиции. Представители Эфиопии, Египта, Саудовской Аравии и стран ЕС выступили посредниками на переговорах.

Стороны подписали также окончательный вариант проекта политического Соглашения о переходном периоде. Документы касаются роли службы разведки и других военизированных формирований, которые подчиняются Военсовету.

Теперь разведка переходит в подчинение правительству и Суверенному совету, а Силы быстрого реагирования останутся под контролем ВС Судана. В Суверенный совет, который будет действовать не менее трех лет, войдут 11 гражданских и военных представителей.

Позднее Военный совет Судана распустят. Напомним, что в середине апреля военные отстранили от власти правившего в Судане 30 лет Омара аль-Башира. Это произошло на фоне недовольства населения экономической ситуацией, что повлекло за собой массовые протесты.