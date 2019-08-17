Хозяйку псов, покусавших ребенка, задержали за провокацию в Петербурге

Санкт-Петербург, 17 августа. Сотрудники правоохранительных органов задержали у Гостиного двора в Петербурге Марию Кожеватову. Женщина известна тем, что занимается неконтролируемым разведением собак, которые напали на ребенка.

Женщину задержали во время пикета. В 2016 году Кожеватову отправили под домашний арест за страшный инцидент с собаками. «Зоозащитница», как она себя называет, скрещивает собак породы хаски с лайками. В результате скрещивания рождаются больные и психически неуравновешенные животные. Именно они и стали причиной происшествия, которое чуть было не обернулось трагедией.

В 2016 году животные Кожеватовой набросились на семилетнюю девочку и чуть было не разорвали ее – они покусали ребенка за ноги и разорвали ухо. Четыре года назад Кожеватову уже задерживали за участие в несанкционированном митинге. В субботу женщина простояла с плакатом пять минут, после чего ее отвели в автозак.

В центре Петербурга в субботу проходят пикеты в поддержку кандидатов в Мосгордуму, уличенных в фальсификации подписей. Так, у юриста так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» Любови Соболь нашли колоссальное количество поддельных подписей – 14% липовых автографов. Кроме того, в листах Соболь встречались «мертвые души». Обнаруженные поддельные подписи у Соболь не стали новостью, ведь еще в ходе предвыборной кампании в одной из московских квартир обнаружили целый офис по рисовке автографов в ее пользу.