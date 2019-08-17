СКР и «Уральские авиалинии» опровергли сообщения о мародерстве на месте посадки АЗ21

Москва 17 августа. Московское межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ опровергло сообщения, появившеся в СМИ, о якобы случаях мародерства на месте аварийной посадки самолета А321 «Уральских авиалиний» в Подмосковье. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

На месте происшествия круглосуточно находится следственно-оперативная группа, в том числе и в салоне лайнера, указали в ведомстве.

«Проникновение посторонних лиц на территорию оцепления, организованного сотрудниками МУ МВД России «Раменское», исключено», — говорится в сообщении.

Следователи уточнили, что с момента аварийной посадки самолета утром в четверг посторонние личности на территории не находились.

В то же время и в компании «Уральские авиалинии» опровергли сообщения о мародерстве. Воздушное судно, по словам представителей перевозчика, охраняется Росгваридией.

«Посторонних и мародеров нет, на борту ведут работы Следственный комитет и эксперты МАК», — говорится в сообщении авиакомпании в Instagram.

Напомним, лайнер А321, совершавший полет из Жуковского в Симферополь, через 15 минут после взлета столкнулся со стаей птиц. Чайки попали в турбины двигателя, что привело к их отказу. Пилоты Дамир Юсупов и Георгий Мурзин посадили лайнер с двумя отказавшими двигателями недалеко от населенного пункта Рыбаки, который расположен в нескольких километрах от взлетно-посадочной полосы (ВВП). На борту лайнера были 226 пассажиров и семь членов экипажа, все они остались живы и направлены лишь на амбулаторное лечение.

В минувшую пятницу президент РФ Владимир Путин наградил пилотов: Юсупов и Мурзин были удостоены звания Герой России. Остальные пять членов экипажа получили ордена Мужества.

Подвиг российских пилотов привлек внимание западной прессы. Журналисты уже сравнили аварийную посадку в кукурузном поле в Подмосковье и случай на Гудзоне в США. В беседе с Федеральным агентством новостей глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич предложил снять фильм об А321.

Ранее в Сети появилась расшифровка переговоров пилотов лайнера А321 «Уральских авиалиний» с диспетчерами во время вылета и запроса на аварийную посадку после отказа одного из двигателей.