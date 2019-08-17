Бабушка-инвалид замечена на очередной акции «оппозиции» в Москве

Москва, 17 августа. Бабушка-инвалид снова замечена на очередном пикете, который проходит в Москве в поддержку выдвиженцев, не допущенных до выборов депутатов Мосгордумы. Ранее она уже принимала участие в незаконных акциях.

Как пишет Nation News, «оппозиция» готова эксплуатировать пожилых людей с инвалидностью, чтобы оказать давление на Мосгоризбирком. Бабушка-пикетчица, о которой идет речь, участвует в мероприятиях «в поддержку независимых кандидатов» не по своей воле: ее «услугами» пользуется команда блогера Алексея Навального.

По данным издания, команда юриста так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» использовала пожилую женщину в своих акциях уже три раза.

Впервые «оппозиционно настроенную» пенсионерку заметили во время пикета у мэрии. Второй раз митингующего инвалида увидели на несанкционированной акции 27 июля. Сообщалось, что помощники Соболь везли пожилую женщину в сторону Трубной площади, где на тот момент уже сосредотачивались сотрудники правоохранительных органов для пресечения нарушений и провокаций. На митинге 3 августа бабушка-инвалид стала любимым героем западной прессы.

Напомним, по Москве проходит череда митингов «оппозиции», которые переросли в массовые беспорядки. Организацией несанкционированных акций в Москве занимаются сторонники скандального блогера Алексея Навального: юрист так называемого «ФБК» Любовь Соболь, а также Илья Яшин и другие «независимые кандидаты», которых Мосгоризбирком отказался регистрировать на выборы депутатов столичного парламента.

Илья Яшин, Константин Янкаускас и Дмитрий Гудков были отправлены под административный арест. На Любовь Соболь суд наложил несколько штрафов: заключения в ИВС ей удалось избежать, так как она является матерью малолетнего ребенка. 12 августа Троицкий суд Москвы оштрафовал юриста «ФБК» на 300 тысяч рублей. В общей сложности, Соболь должна выплатить 930 тысяч рублей штрафа.

Представители команды Навального были не допущены к выборам депутатов Мосгордумы из-за большой доли недействительных подписей избирателей, которые они подали в МГИК. Например, в подписных листах Соболь (14% из собранных ею автографов оказались недействительными) были обнаружены подписи несуществующих москвичей, подписи умерших людей и подписи избирателей с недостоверными паспортными данными. Также сообщалось, что полиция Москвы нашла обнаружила «цех» по подделке подписей. Выяснилось, что в одной из столичных квартир несколько молодых людей «рисовали» автографы в поддержку юриста «ФБК».