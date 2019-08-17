Второго пилота севшегов в поле самолета А321 выписали из больницы

Екатеринбург, 17 августа. Второго пилота самолета Airbus А321, который совершил аварийную посадку в поле в Подмосковье, Георгия Мурзина выписали из больницы. Об этом сообщил генеральный директор «Уральских авиалиний» Сергей Скуратов.

Ранее стало известно, что Мурзина госпитализировали с ушибами груди.

«Он лечится амбулаторно, все с ним хорошо», — рассказал Скуратов ТАСС.

Напомним, инцидент с самолетом А321 произошел утром 15 августа. Рейс «Уральских авиалиний» должен был доставить пассажиров из подмосковного «Жуковского» в Симферополь, однако при взлете воздушное судно столкнулось со стаей чаек, сообщает «Парламентская газета». Птицы попали в турбины самолета, из-за чего двигатели отказали. Пилотам пришлось посадить А321 прямо в кукурузном поле.

На борту совершившего аварийное приземление самолета находились 226 пассажиров и семь членов экипажа, все они выжили. При жесткой посадке пострадали 74 человека, однако к вечеру почти всех их отпустили на амбулаторное лечение.

16 августа президент РФ Владимир Путин наградил пилотов Георгия Мурзина и Дамира Юсупова: летчиков удостоили звания Герой России. Остальные пять членов экипажа получили ордена Мужества. Супруга Юсупова рассказала, что пилот принял высокую награду с присущей ему скромностью.

Ранее была опубликована расшифровка переговоров экипажа А321 с диспетчером. Через пару минут после взлета командир воздушного судна доложил об отказе одного из двигателей, передает «Пятый канал». Экипаж запросил разрешение на разворот и возвращение в аэропорт «Жуковский», однако в сложившейся ситуации пилотам пришлось стремительно принимать решение и сажать самолет в поле.