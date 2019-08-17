Зюганов раскритиковал двуличную «оппозицию», призывающую москвичей к беспорядкам

Москва, 17 августа. Глава КПРФ Геннадий Зюганов прокомментировал незаконные митинги в Москве. По его словам, организаторы подталкивают молодежь к беспорядкам, а сами стоят в стороне.

Зюганов призвал организаторов митингов согласовывать публичные мероприятия с властями Москвы. Он считает, что любая акция должна проходить в рамках закона.

Однако основная проблема несогласованных митингов, по мнению главы КПРФ, заключается в том, что молодежь подталкивают к незаконным действиям.

«Дело в том, что те, кто подталкивает к этим беспорядкам, они сами в стороне остаются. Сплошь и рядом: молодежь бросают вперед, а сами…» — отметил Зюганов.

Ответственность несут москвичи, которые поддались на провокации представителей несистемной оппозиции, добавил российский политик. По данным МВД, на митинг КПРФ в Москве пришли порядка 4 тысяч человек.

Напомним, что 27 июля в Москве прошла несогласованная акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. Илья Яшин, Дмитрий Гудков, Любовь Соболь и другие сторонники скандального блогера Алексея Навального не были допущены к выборам из-за многочисленных нарушений.

К примеру, у юриста ФБК Любови Соболь нашли почти 15% поддельных подписей, в ее избирательных листах обнаружили подписи мертвецов. Соратница блогера Алексея Навального полностью абстрагировалась от своей команды. Она фактически «слила» протесты, не проявляя к ним интереса.

3 августа также прошел незаконный митинг. Власти Москвы согласовали 10 августа митинг-концерт на проспекте Сахарова. По данным МВД, в нем приняли участие порядка 20 тысяч человек, треть из которых — москвичи, остальные жители Подмосковья и других регионов, которые решили посетить бесплатный концерт рэперов.