Скелет динозавра впервые выставят на аукционе в ОАЭ

Дубай, 17 августа. Скелет диплодока возрастом 155 миллионов лет уйдет с молотка на аукционе в ОАЭ.

Останки возрастом около 155 млн лет будут проданы на аукционе Emirates Auction онлайн. Стартовая цена скелета динозавра составляет 14,6 млн дирхамов (4 млн долларов). Ставки на аукцион будут приниматься с 25 августа.

Как сообщает издание Khaleej Times, длина скелета динозавра Юрского периода составляет 24,4 метра, а высота – семь метров. Прежде скелет был вставлен в торговом центре Дубая Dubai Mall. Останки диплодока обнаружили в 2008 году в американском штате Вайоминг.

Ранее сообщалось, что сотрудники Кемеровского областного краеведческого музея обнаружили в ходе экспедиции в окрестностях деревни Шестаково фрагменты скелета пситтакозавра.