Китай обвинил Конгресс США в поощрении беспорядков в Гонконге

Пекин, 17 августа. Ключевые фигуры в Конгрессе США намеренно поощряют беспорядки в Гонконге, защищая агрессивных участников протестов, которые нарушают закон. Об этом заявил официальный представитель комитета по международным делам Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП).

С обвинением в адрес Вашингтона чиновник выступил в ответ на критические отзывы со стороны спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, лидера республиканского большинства в Сенате Митча Макконнелла и сенатора-республиканца Марко Рубио.

Он подчеркнул, что радикально настроенные участники протестов нарушают правовые нормы Китая и его специального административного района. При этом некоторые представители американского Конгресса обеляют противозаконные действия, в частности насилие, называя их борьбой за права человека и свободу, указал представитель ВСНП.

«Такие высказывания противозаконны и свидетельствуют о двойных стандартах, они должны рассматриваться как грубое вмешательство во внутренние дела КНР», — констатировал он.

Чиновник указал, что подрывающие стабильность в Гонконге радикалы должны быть наказаны в соответствии с законом КНР, и добавил, что большинство граждан осуждает агрессивное поведение зачинщиков беспорядков. Никакие внешние силы, по его мнению, не способны изменить точку зрения подавляющей части населения этого специального административного района.

Протесты в Гонконге продолжаются около двух месяцев. Демонстрации начались на фоне рассмотрения законопроекта об экстрадиции, предусматривающего выдачу Гонконгом подозреваемых в преступлениях юрисдикциям, с которыми у него нет соглашения об экстрадиции, в том числе Тайваню, Макао и континентальному Китаю. Начавшись мирно, акции протеста со временем приняли ожесточенный характер, число пострадавших насчитывает десятки человек.

Власти КНР неоднократно призывали Вашингтон не вмешиваться в ситуацию, называя ее внутренним делом Китая. Однако были найдены прямые доказательства заинтересованности США в происходящем в КНР. В частности, опубликовано фото, на котором высокопоставленная сотрудница американского Госдепартамента встречается с группой лидеров и организаторов антипекинских выступлений. В ответ США заявили, что их дипломаты регулярно общаются с широким кругом людей в Гонконге и Макао, поскольку это является частью их работы.

При этом и президент США Дональд Трамп неоднократно призывал лидера КНР Си Цзиньпина договориться с оппозиционерами в Гонконге. В микроблоге Twitter глава Белого дома предложил главе Китая провести личную встречу, дав понять, что США по силам повлиять на ситуацию в азиатской стране.