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Канадка упала с высоты полутора километров из-за двух нераскрывшихся парашютов

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Канадка упала с высоты полутора километров из-за двух нераскрывшихся парашютов

Оттава, 17 августа. Женщина упала с полуторакилометровой высоты после неудачного прыжка с парашютом на западе Канады, пишет Newsweek.

Инцидент произошел в Труа-Ривьере, у 30-летней канадки не раскрылся парашют. Она воспользовалась запасным, но второй парашют тоже не раскрылся.

Спортсменка приземлилась в лесу и застряла в деревьях. Пострадавшую с многочисленными переломами доставили в больницу.

Очевидцы считают произошедшее чудом, поскольку женщине удалось выжить без парашюта. Ранее сообщалось, что жительница Якутии во время романтического вечера с молодым человеком на скале оступилась и упала в пропасть.

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