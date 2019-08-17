В Крыму раскритиковали предложение закрыть химзаводы

Симферополь, 17 августа. Глава комитета по промышленной политике, транспорту и топливно-энергетическому комплексу парламента Крыма Петр Запорожец считает, что в предложении закрыть химические заводы на севере Крыма нет целесообразности.

Ранее депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет предложил рассмотреть вопрос постепенного закрытия химических заводов, которые расположены на севере полуострова. По его мнению, в дальнейшем в этом регионе можно было бы разместить кластер предприятий, специализирующихся на выполнении заказов военно-промышленной отрасли.

Петр Запорожец раскритиковал предложение парламентария. Он отметил, что если предприятие может работать, соблюдая экологические нормы и требования безопасности, то вопрос о его закрытии нецелесообразен.

«Химическая промышленность является частью народно-хозяйственного комплекса и бюджетообразующих предприятий, где задействовано множество людей. Это все рабочие места», — сказал Петр Запорожец в комментарии РИА Новости.

Он подчеркнул, что в вопросе закрытия любых промышленных производств спешки быть не должно. По словам Запорожца, сначала необходимо изучить обстановку на предприятиях.

«Если оно (производство. — Прим. ред.) может содержаться с точки зрения безопасности для населения Крыма, то пусть работает, тем более, если приносит пользу экономике региона. Тут нужен серьезный анализ, а не желания. Спешка тут непозволительна», — отметил он.

Петр Запорожец добавил, что в Крыму есть достаточно заводов, которые можно было бы использовать под нужды военно-промышленного комплекса.

Напомним, на севере Крыма в советское время было построено несколько крупных химических заводов, в том числе «Титан», Крымский содовый завод и Бромный завод.

Крым стал субъектом РФ в 2014 году. После госпереворота в Киеве жители полуострова провели референдум. Более 95% крымчан проголосовали за воссоединение с Россией.