Появилось видео с места взрыва газа в жилом доме в Свердловской области

Екатеринбург, 17 августа. Взрыв газа произошел в жилом частном доме на Пролетарской улице в городе Сухой Лог Свердловской области. Два человека получили травмы, в результате взрыва рухнула стена дома.

По данным МЧС, информация о взрыве поступила в 07.50 (05.50 по московскому времени) в субботу.

«В результате хлопка разрушена стена дома и повреждено перекрытие. Возгорания не было. В результате происшествия пострадали два человека», — сообщили в МЧС.

По данным спасателей, пострадали 69-летний мужчина и 67-летняя женщина, их доставили в больницу, сообщает телеканал «360». Состояние пострадавших стабильное, их жизни ничто не угрожает. По предварительным данным, причиной взрыва могла стать утечка газа из баллона, однако емкость не повредилась.

Возгорание удалось ликвидировать, тушением пожара занимались восемь человек и две единицы техники. На место происшествия выехал и.о. обязанности прокурора города. Обстоятельства происшествия уточняются.

Ранее стало известно, что восемь человек погибли при пожаре в одной из гостиниц Одессы, еще десять человек пострадали.