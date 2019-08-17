Специалисты Airbus приступили к осмотру А321, совершившего аварийную посадку в поле

Москва, 17 августа. Специалисты компании Airbus и французского Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации приступили к осмотру места аварийной посадки самолета А321, который 15 августа приземлился в поле в Подмосковье. Об этом сообщил информированный источник в авиационных кругах.

Утром 17 августа делегация прибыла на место аварийной посадки А321. Здесь специалисты осмотрели крылья, двигатели и фюзеляж самолета.

По данным источника, уже принято промежуточное решение о демонтаже двигателей, крыльев и пассажирского салона. Затем А321 приподнимут с помощью надувных понтонов и погрузят на автотрейлер. После этого самолет доставят в один из ангаров на территории ЛИИ имени М. Громова, где эксперты смогут более тщательно осмотреть воздушное судно. Как сообщил источник ТАСС, «скорее всего, с самолета будет демонтировано все оборудование, летать он уже не будет».

Напомним, самолет авиакомпании «Уральские авиалинии», который выполнял рейс из аэропорта «Жуковский» в Симферополь, совершил жесткую посадку в подмосковном поле из-за столкновения со стаей чаек. Птицы попали в турбины, и в результате двигатели воздушного судна отказали, сообщает Deita.ru.

На борту А321 находились 226 пассажиров и семь членов экипажа, все они выжили. Всего пострадали 74 человека, однако к вечеру почти всех их отпустили на амбулаторное лечение.

По мнению экспертов, летчики, которые смогли успешно посадить самолет в поле, являются настоящими героями и профессионалами своего дела, пишет KP.RU. 16 августа президент РФ Владимир Путин наградил пилотов — Дамир Юсупов и Георгий Мурзин были удостоены звания Герой России. Остальные пять членов экипажа получили ордена Мужества.

Ранее была опубликована расшифровка переговоров пилотов самолета А321. Согласно этим данным, летчики доложили об отказе одного из двигателей через несколько минут после вылета из аэропорта «Жуковский».