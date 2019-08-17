Сирия, 17 августа. Международная коалиция провела десантную операцию в Хасаке. Протурецкие исламисты казнили двух гражданских лиц в Джараблусе в Алеппо. Неизвестные застрелили имама мечети в городе Альма в Даръа, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: продолжают осуществлять боевые вылеты в южной части провинции Идлиб.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обмениваются ударами с исламистами на окраинах «Большого Идлиба».

«Сирийская свободная армия»** (ССА): казнила двух мирных жителей на северо-востоке Алеппо; продолжает притеснять курдов в Африне.

«Тахрир Аш-Шам»: публикует неподтвержденные сведения о потерях САА в военной технике в Идлибе.

Международная коалиция: провела десантную операцию в южной части Хасаки.

Провинция Алеппо

Курдский информационный портал ANF News сообщает о том, что боевики поддерживаемой Турцией «Сирийской свободной армии» (ССА) продолжают совершать преступления на оккупированных ими территориях. Так, по данным ANF News, два мирных жителя были казнены в населенном пункте Джараблус. Отмечается, что тела убитых были брошены на въезде в город. По предварительной информации, они были обвинены в шпионской деятельности в пользу курдов.

Между тем информагентство Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) сообщает о том, что сирийцы, проживающие в кантоне Африн, также регулярно подвергаются нападкам протурецких джихадистов. Особенно страдают граждане САР курдской национальности. Наиболее распространенной схемой является арест жителей под различными предлогами для требования выкупа за их освобождение.

Провинция Даръа

Новая вылазка неизвестных произошла в провинции Даръа. Как передает новостной портал Masar Press Agency, был убит имам мечети по имени Шейх Махмуд Ад-Дагир. Инцидент произошел в населенном пункте Альма северо-восточнее административного центра региона. Подробности случившегося пока уточняются. Местные активисты обвиняют в организации налета боевиков вооруженной оппозиции, которые, как предполагается, ведут подпольную террористическую деятельность в провинции. Напомним, чуть больше года назад территории Даръа и соседней Эль-Кунейтры перешли под контроль Сирийской арабской армии (САА). Многие радикалы капитулировали после переговоров с представителями российского Центра по примирению враждующих сторон. В то же время часть радикальных исламистов сочла тех, кто пошел на примирение с властями, «предателями революции». Как правило, именно они становятся жертвами вылазок неизвестных.

Провинция Идлиб

На юге региона не прекращаются интенсивные столкновения на линии разграничения сил Сирийской арабской армии (САА) и боевиков вооруженной оппозиции. Согласно информации Twitter-канала (Step_Agency), российские ВКС продолжают осуществлять боевые вылеты в зонах дислокации исламистов на подступах к населенным пунктам Карсаа, Дейр Шарки, Хазарин и Маар Шурин. Сведения о нанесенном радикалам уроне в живой силе или военной технике пока формируются. Напомним, САА развивает наступление в направлении ключевого города Хан-Шейхун, контроль над которым позволит сирийским войскам окружить исламистов в районе Аль-Латамины в соседней Хаме.

Тем временем оппозиционные источники в очередной раз опубликовали сообщения об уничтожении танка правительственных сил в районе Сукейка, ранее освобожденного силами САР. Однако официальные новостные порталы данную информацию не подтверждают. Предполагается, что, распространяя подобные сведения, боевики пытаются поднять боевой дух в своих рядах.

Провинция Хасака

Появилась информация о результатах операции ВВС международной коалиции, возглавляемой США, в южной части Хасаки. Согласно сведениям военного источника в сети Twitter (RojavaNetwork), десант западного альянса совершил высадку в районе населенного пункта Аль-Атала, где, как утверждается, были задержаны три боевика «Исламского государства»1. Напомним, данные о вылетах военных самолетов коалиции на юге региона поступали еще накануне. Как известно, в зонах контроля проамериканских «Демократических сил Сирии»**** (SDF) в последнее время активизировались вылазки подпольных ячеек ИГИЛ1, тем не менее единичные операции, предпринимаемые курдами и их союзниками, не приводят к значительным результатам.

1 Организация запрещена на территории РФ.