Соболь предала своих сторонников и забыла о пикетах «оппозиции»

Москва, 17 августа. Соратница скандального блогера Алексея Навального и юрист так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» Любовь Соболь, которую поймали на подделке подписей избирателей, полностью абстрагировалась от основного штаба и команды, пишет Telegram-канал «Спутник Протеста Москвы».

«Поддерживает связь и передает задачи через Ключникову. Люба очень устала, хочет теперь быть больше с семьей и ждет Алексея», — говорится в сообщении.

Ключникова в настоящее время снова занимается видео, а правозащитное направление, которое должно было помогать людям, которых арестовали и оштрафовали за участие в массовых беспорядках в столице, она так и не запустила.

«Публичной сети гуманитарной помощи для арестованных — не вышло. Листовки печатают, но распространять некому», — отмечается в Telegram-канале.

Также подчеркивается, что отношение к кандидату от партии «Яблоко» Сергею Митрохину только ухудшилось.

«С одной стороны ожидают его победы и по логике его придется добавить в умное голосование, но будет стоять задача поймать на нарушениях в его пользу и еще раз дискредитировать Митрохина, как ненастоящего оппозиционера», — пишет «Спутник Протеста Москвы».

Напомним, сторонники Навального начали организовывать незаконные митинги в столице после недопуска на выборы в Мосгордуму из-за массовых фальсификаций.

Например, у Соболь нашли почти 15% поддельных подписей, в ее избирательных листах обнаружили подписи мертвецов. Еще во время подписной кампании полицейские сообщили о настоящей «фабрике» по рисовке липовых подписей в поддержку правой руки Навального.

Соболь активно призывала москвичей к участию в незаконных митингах, тем самым подталкивая их к нарушению российского законодательства. Провокаторов и дебоширов, которые хотели устроить массовые беспорядки в столице, задержали. Однако Соболь предала своих соратников и не стала оказывать им никакой поддержки, просто слив протест.