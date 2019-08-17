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Полицейский пожелал пикетчице у памятника Высоцкому здоровья

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Полицейский пожелал пикетчице у памятника Высоцкому здоровья

Москва, 17 августа. Женщина устроила одиночный пикет у памятника Владимиру Высоцкому в Москве на Страстном бульваре.

Женщина-инвалид преклонного возраста выступила в поддержку кандидатов в Мосгордуму от «оппозиции», отстраненных за фальсификацию подписей. К пикетчице подошел полицейский и пообщался с ней. Сотрудник полиции проконтролировал действия женщины, пожелал ей здоровья и пожал руку. В ответ пенсионерка сказала полицейскому «Держитесь!».

В Москве в июле и августе состоялись сразу несколько незаконных митингов в поддержку отстраненных кандидатов, уличенных в подделке подписей. Так, у юриста так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» Любови Соболь нашли колоссальное количество поддельных подписей – 14% липовых автографов. Кроме того, в листах Соболь встречались «мертвые души». Обнаруженные поддельные подписи у Соболь не стали новостью, ведь еще в ходе предвыборной кампании в одной из московских квартир обнаружили целый офис по рисовке автографов в ее пользу.

Власти Москвы согласовали одну акцию КПРФ из трех заявленных на 17 августа. Однако так называемая «оппозиция» в лице соратников блогера Алексея Навального получила отказ, так как нарушила сроки подачи заявления на проведение мероприятия.

Ранее согласованный митинг прошел 10 августа на проспекте Сахарова. Участие в акции приняли популярные блогеры и исполнители, в итоге митинг превратился в концерт. Организаторы акции остались недовольны слишком мирным проведением митинга, провокаторы стали призывать участников совершить «прогулку». При этом так называемая «прогулка» сопровождалась погромами, разбиванием машин, зажиганием дымовых шашек и препятствованием движению транспорта. Правоохранители быстро пресекли беспорядки и задержали провокаторов.

Как отметил бывший сотрудник штаба Алексея Навального Виталий Серуканов, оппозиция предала доверие властей Москвы. Мэрия столицы разрешила провести согласованный митинг, но оппозиционеры устроили из него массовые беспорядки. 

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