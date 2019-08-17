ВКС РФ ответили террористам за три ночи ударов в направлении базы «Хмеймим» в Сирии

Три дня подряд в темное время суток боевики из Идлибской зоны деэскалации предпринимали попытки нападений на российскую базу «Хмеймим» в сирийской провинции Латакия. Среди прочего террористы, в частности, использовали РСЗО «Град». Все ракеты, однако, были перехвачены на подлетах к аэродрому. С чем связана активизация попыток атак на «Хмеймим»? Разбиралось Федеральное агентство новостей (ФАН).

Обстрелы джихадистов в направлении авиабазы ВКС РФ значительно участились с начала текущего месяца, а на этой неделе велись почти ежедневно. При этом несколько раз снаряды боевиков не долетали до окраин базы, падая в близлежащих жилых районах. Так, 5 августа из-за ударов радикалов пострадали жители поселка Руайсэд Афиф. Корреспондент ФАН тогда встретился с ранеными гражданами и узнал об обстоятельствах случившегося.

На прошлой неделе, кроме того, бандформирования вновь задействовали дроны с ударным зарядом в ходе очередной попытки нанести урон российскому аэродрому. Все БПЛА, однако, были оперативно перехвачены еще в дальних предместьях базы.

После недавних очередных обстрелов джихадистов в направлении «Хмеймима» боевые самолеты российской авиации предприняли бомбардировки ключевых опорных пунктов террористов в северо-восточной части Латакии, прежде всего — в окрестностях стратегического города Кабана. Кроме того, авиаударам также подверглись укрепрайоны джихадистов на окраинах Джиср Аш-Шугура в Западном Идлибе.

По мнению заведующего кафедрой политологии и социологии Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова, военного эксперта Андрея Кошкина, учащение попыток нападений боевиков на «Хмеймим» связано с освободительной операцией Сирийской арабской армии (САА) и ВКС РФ на юге Идлибской зоны. Скорее всего, данные обстрелы — это отчаянная попытка исламистов отвлечь российскую авиацию, неумолимо уничтожающую линии обороны террористов «Джебхат Фатх аш-Шам»1 (деятельность запрещена в России) и их сторонников.

«Активизация таких действия боевиков, как мне кажется, демонстрирует их агонию. Они понимают, что именно российские ВКС являются надежнейшим помощников Дамаска в борьбе с терроризмом и что без них военные САА не смогут решить боевые задачи по зачистке Идлиба. Под прикрытием же самолетов РФ это с большой долей вероятности скоро произойдет. Данный факт, конечно, вызывает серьезное напряжение и страх в рядах джихадистов, они борются уже просто за выживание», — отметил наш собеседник.

Он добавил, что эти попытки атак исламистов еще раз наглядно показывают, почему на данный момент существует реальная необходимость скорейшей ликвидации террористического анклава на северо-западе Сирии.

«Если не закрыть вопрос с Идлибом, то данные провокационные обстрелы боевиков в сторону базы «Хмеймим» и их диверсии с ударными беспилотниками будут продолжаться. Все это затем может перерасти и в какие-то сухопутные попытки нападений на аэродром. Подобные атаки ранее уже планировались террористами, но, как и обычно, безуспешно», — подчеркнул Андрей Кошкин.

Российские силы благополучно отбили все удары радикалов, однако пора полностью лишить их возможности продолжать наносить их, поскольку из-за этого, в частности, гибнут жители окрестных мирных кварталов. Самолеты ВКС РФ потому и усилили вылеты в районе границы между Идлибом и Латакией — пора положить конец этому.

«Со своей стороны, российские силы готовы к любым действиям террористов, они могут отразить любые их попытки нападений. К этому хорошо готовы и сами российские военные объекты на западном побережье САР — не только «Хмеймим», но и пункт материально-технического обеспечения ВМФ России в Тартусе. Но расслабляться нельзя ни на секунду. Для того чтобы перестать существовать в постоянной необходимости отбиваться от назойливых ракет террористов, словно от мух, чтобы прекратить рост числа жертв исламистов среди местного населения, нужно продолжать решительное наступление в Идлибе. Группировки там не знают мирного языка, и в противном случае они просто продолжат свои провокации», — резюмировал эксперт.

1 Организация запрещена на территории РФ.