Власти Камеруна ведут поиски захваченных пиратами россиян

Яунде, 17 августа. Власти Камеруна пока не обнаружили местонахождение трех граждан России, которые были на захваченном пиратами грузовом судне «Мармалайта». Об этом сообщил представитель посольства РФ.

«Камерунские власти пока не обнаружили местонахождение российских граждан, — сказал сотрудник диппредставительства. — Работа по поиску россиян ведется».

По его словам, похитители пока не выходили на связь, их требования остаются неизвестными. Российские дипломаты находятся на связи с ВМФ Камеруна, судовладельческой компанией и Координационным центром по борьбе с пиратством в Гвинейском заливе.

Напомним, пираты захватили грузовое судно, принадлежащее датской компании «Ультрабалк», 15 августа. Об инциденте в районе порта Дуала стало известно в минувшую пятницу. «Мармалайта» следовало под флагом Антигуа и Барбуды.

К злоумышленникам попали восемь членов экипажа, в том числе трое россиян. По данным Федерального агентства новостей, на борту корабля находились: Николай Ружницкий из Петербурга, Олег Дружинин из Мурманска, а также Владимир Слепченко из Владивостока.

По одной из версий, злоумышленниками могли быть нигерийские пираты. Накануне глава пресс-службы украинского МИД Василий Кирилич заявил, что среди моряков, захваченных пиратами у берегов Камеруна, был один гражданин Украины.

Ранее замглавы Российского профсоюза моряков Игорь Ковальчук рассказал, что пираты наиболее активны в настоящее время в водах вблизи побережья Нигерии, Сомали, в районе Латинской Америки и в Малаккском проливе.