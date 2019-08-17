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Опера Мадрида заступилась за обвиненного в домогательствах Пласидо Доминго

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Опера Мадрида заступилась за обвиненного в домогательствах Пласидо Доминго

Мадрид, 17 августа. Королевский театр Мадрида выступил в защиту певца Пласидо Доминго, которого обвинили в сексуальных домогательствах несколько женщин, пишет газета El Pais.

Оперный театр выразил солидарность с жертвами сексуальных домогательств, осудив тех, кто к этому причастен. Между тем руководство культурного учреждения считает, что все обвинения должны быть обоснованы и доказаны.

В связи с таким заявлением театр не планирует отменять участие Пласидо Доминго в предстоящих постановках. В поддержку Доминго выступил также врио главы Минкультуры Испании Хосе Гирао.

Он подчеркнул, что не стоит делать выводы на основе информации от анонимных заявителей.

Напомним, что восемь певиц и одна танцовщица заявили Associated Press, что в разное время подвергались сексуальным домогательствам со стороны известного певца.

Три заявительницы утверждают, что Доминго пытался их поцеловать. Сам 78-летний певец сказал, что обвинения 30-летней давности «чрезвычайно удручают».

В июле прокуратура США закрыла уголовное дело и сняла все обвинения в сексуальных домогательствах с актера Кевина Спейси.

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